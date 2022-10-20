Dương Mịch 'mách nhỏ' netizen cách giữ nhan sắc trẻ trung như gái 20 khi bước qua tuổi xế chiều

Sao quốc tế 20/10/2022 16:11

Dương Mịch hé lộ lý do bản thân luôn giữ được sự trẻ trung xinh đẹp trong suốt nhiều năm qua.

Dương Mịch luôn được biết tới là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz, bất ngờ hơn dù đã bước sang độ tuổi U40 - độ tuổi được cho là nhan sắc sẽ bất đầu đi xuống nhưng nữ diễn viên họ Dương lại hoàn toàn trái ngược khi cả về sắc vóc lẫn thần thái không những không già đi mà ngày càng quyến rũ hơn trước đây. 

Dương Mịch 'mách nhỏ' netizen cách giữ nhan sắc trẻ trung như gái 20 khi bước qua tuổi xế chiều - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Để giải mã cho những thắc mắc này của người hâm mộ, mới đây đích thân Dương Mịch đã chỉ ra 4 phương pháp cho fan của mình để có được nhan sắc trẻ trung như mình. 

Chế độ ăn gián đoạn 5:2

Chế độ ăn gián đoạn 5:2 thường bị nhầm tưởng là không được ăn gì trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, thực tế mục tiêu của phương pháp này chỉ là cắt giảm lượng calo xuống còn ¼ so với thông thường.

Dương Mịch 'mách nhỏ' netizen cách giữ nhan sắc trẻ trung như gái 20 khi bước qua tuổi xế chiều - Ảnh 2
Dương Mịch luôn tuân thủ quy trình ăn uống một cách khoa học của mình - Ảnh: Internet 

Cô sẽ ăn uống một cách bình thường trong vòng 5 ngày, 2 ngày còn lại phần đồ ăn sẽ được phân bố ít dần đi và chỉ giữ lại những chất dinh dưỡng chính cho cơ thể . Tuy nhiên, hai ngày đó cô sẽ cách xa nhau. Nhờ cách ăn này nữ diễn viên có thể linh hoạt trong tuần mà không cảm thấy bản thân bị gò bó.

Chế độ ăn uống "3 ít" 

Trong 5 ngày được ăn uống thoải mái, mỹ nhân này cho biết bản thân cũng có 3 quy tắc "bất di bất dịch" được người đẹp Bắc Kinh tuân thủ đó là ít dầu, ít đường và ít muối.  Thay vì đồ ăn chế biến nhiều gia vị, Dương Mịch ưu tiên thực phẩm tươi, xanh như salad. 

Dầu ăn và các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ thường sẽ được tiêu hóa chậm nhất, lại chứa một lượng calo cao nên khiến cơ thể bị tích tụ mỡ thừa không chuyển hóa. Còn đường lại chứa 1 hàm lượng calo rất cao mà lại ít dinh dưỡng,dẫn đến cơ thể dễ tăng cân, chưa kể đến gây nguy cơ tiểu đường và thay đổi nội tiết tố, lão hóa da. Chính vì vậy hầu như các món ăn của cô nàng thường chỉ chứa một lượng nhỏ đường nhằm tránh gây nhàm chán khi ăn mà thôi. 

Dương Mịch 'mách nhỏ' netizen cách giữ nhan sắc trẻ trung như gái 20 khi bước qua tuổi xế chiều - Ảnh 3
Ở tuổi 36 Dương Mịch vẫn luôn xinh đẹp - Ảnh: Internet 

Luôn ăn canh trước

Trái ngược với đại đa số những người khác, Dương Mịch thường có thói quen ăn uống khá dị khi luôn luôn ăn canh trước tiên sau đó là chất đạm như thịt, cá rồi mới đến rau và cuối cùng là các món chứa tinh bột. 

Tuy nhiên, đó không chỉ là một thói quen thông thường mà theo các nhà khoa học cho biết, việc làm này giúp ích rất nhiều cho những ai luôn ý thức được giữ gìn cơ thể bởi việc ăn canh trước sẽ khiến bạn no lâu hơn và làm hạn chế tình trạng đói bụng. 

Không ngồi ngay sau khi ăn

Một ngày, người đẹp Bắc Kinh sẽ dành ra 30 phút để đi bộ hoặc chạy bộ trên máy. Bên cạnh đó, Dương Mịch còn chăm chỉ tập luyện với các bài đá chân, nâng chân, lunge đơn giản tại nhà.  

Nếu không có nhiều thời gian tập luyện thì việc có chế độ ăn đúng và khoa học cũng đủ giúp chị em giảm cân thành công. Vì vậy đừng ngần ngại mà hãy thử trải nghiệm ngay đi nào, biết đâu nó sẽ đem tới cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp như Dương Mịch thì sao. 

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