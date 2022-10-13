Fan Dương Mịch hả hê khi Lưu Khải Uy cuối cùng cũng nhận quả báo vì nhân vật này

Mới đây chồng cũ của Dương Mịch là Lưu Khải Uy đã bị một mỹ nhân kém 20 tuổi đăng đàn phủ nhận cực gắt.

Đã từng là một trong những cặp đôi đẹp và quyền lực tại Cbiz, thế nhưng hạnh phúc giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy lại không thể kéo dài được lâu. Thậm chí, nó còn để lại một ấn tượng xấu cho nhau giữa 2 người.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như sau khi ly hôn mọi chuyện của cặp đôi này sẽ dần đi vào quên lãng nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy, đặc biệt là ở phía Lưu Khải Uy khi bố của anh liên tục trách mắng mỹ nhân họ Dương và cho rằng cô là một người mẹ tồi khi thản nhiên đi chơi du lịch để con lại cho chồng cũ chăm sóc.

Chứng kiến việc thần tượng của mình bị bôi nhọ danh tiếng, các fan của cô nàng tỏ ra đầy phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì được khi Dương Mịch vẫn không hề lên tiếng phủ nhận câu chuyện trên. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Lưu Khải Uy hẹn hò với mỹ nhân kém 20 tuổi dẫu vậy cô gái này nhanh chóng phủ nhận tin đồn trên một cách nhanh chóng khiến chồng cũ Dương Mịch bị một gáo nước lạnh mất mặt.

Lưu Khải Uy bị bắt gặp nắm tay mỹ nhân trẻ hơn 20 tuổi - Ảnh: Internet

Điều này khiến cho fan mỹ nhân họ Dương cực kỳ hả hê bởi lẽ trong quá khứ không ít lần Lưu Khải Uy làm ra những hành động ''hãm hại'' vợ cũ. Đặc biệt, có blogger tiết lộ Lưu Khải Uy đang mua nhiều bản thảo nhằm mục đích loang tin hôn nhân giữa anh và Dương Mịch chỉ là hợp đồng, nhằm đổ lỗi cho vợ cũ. Dù trên đây có nhiều tin đồn chưa được Lưu Khải Uy xác nhận nhưng khán giả nghe ngóng được đã cảm thấy vô cùng thất vọng.

Trên các diễn đàn thảo luận phim, nhiều khán giả bày tỏ thái độ hả hê và cho rằng Lưu Khải Uy đang nhận "cái kết đắng" sau nhiều lần chơi xấu vợ cũ. Bên cạnh đó, danh tính thật của cô gái mà Lưu Khải Uy vừa dắt tay trên phố cũng nhận được sự quan tâm lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-duong-mich-ha-he-khi-luu-khai-uy-cuoi-cung-cung-nhan-qua-bao-vi-nhan-vat-nay-513282.html