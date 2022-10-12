Màn ảnh Cbiz tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh 'đại chiến' Dương Mịch, 'kẻ tám lạng, người nửa cân' từ nhan sắc cho đến diễn xuất khiến fan đau đầu lựa chọn ai xuất sắc hơn

Sao quốc tế 12/10/2022 12:00

Sắp tới đây netizen sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức hấp dẫn giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là một trong những cặp “kỳ phùng địch thủ” đình đám của Cbiz. Trong suốt vài năm vừa qua, giới báo chí đã phải tốn khá nhiều giấy mực để tìm ra người nào tài năng và giỏi giang hơn người còn lại nhưng tất cả đều vô ích bởi lẽ 2 nữ diễn viên này đều xuất sắc như nhau. 

Màn ảnh Cbiz tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh 'đại chiến' Dương Mịch, 'kẻ tám lạng, người nửa cân' từ nhan sắc cho đến diễn xuất khiến fan đau đầu lựa chọn ai xuất sắc hơn - Ảnh 1
Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh luôn được xem là cặp ''kỳ phùng địch thủ'' nổi tiếng của Cbiz - Ảnh: Internet 

Sau khoảng thời gian dài không được chứng kiến cặp đôi này đối đầu trên màn ảnh, cuối cùng các fan của cặp đôi có thể vui mùng khi vừa có thông tin cho biết dự án phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ lên sóng vào tháng 10 và đối đầu trực tiếp với Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch.

Màn ảnh Cbiz tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh 'đại chiến' Dương Mịch, 'kẻ tám lạng, người nửa cân' từ nhan sắc cho đến diễn xuất khiến fan đau đầu lựa chọn ai xuất sắc hơn - Ảnh 2

Nhan sắc của Dương Mịch trong phim mới khiến fan khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet 

Trước thông tin này, việc so sánh Dương Mịch với Triệu Lệ Dĩnh trong lần chạm trán sắp tới dĩ nhiên là điều khó lòng tránh khỏi. 

Trong bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch hợp tác đóng chính cùng đàn em Hứa Khải. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, nhân vật Tần Thi do cô nàng đóng đã khiến dân tình mê mẩn vì nhan sắc cực sắc nét. Không chỉ vậy, một số người còn cho rằng thần thái của Dương Mịch trong phim đã có sự tiến bộ hơn so với trước đây vì vậy Định Luật Tình Yêu 80/20 hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian ra mắt sắp tới. 

Ở phía bên kia chiến tuyến, Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề kém cạnh khi có màn hóa thân thành chị đại cực ngầu trong Dã Man Sinh Trưởng. Dù sở hữu gương mặt ngọt ngào, đáng yêu thế nhưng chỉ cần thay đổi cách trang điểm, ''nữ hoàng rating'' thêm một lần nữa phải khiến người hâm mộ trầm trộ trước khả năng biến hóa trong từng nhân vật mà cô đảm nhận. 

Màn ảnh Cbiz tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh 'đại chiến' Dương Mịch, 'kẻ tám lạng, người nửa cân' từ nhan sắc cho đến diễn xuất khiến fan đau đầu lựa chọn ai xuất sắc hơn - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh thể hiện kỹ năng biến hóa nhân vật cực tốt trong Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet  

Chưa biết phim nào rồi sẽ đạt được thành công hơn phim kia nhưng có thể thấy riêng màn đối đầu giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thôi, cũng là đủ khiến 2 dự án thu về lượng lớn người quan tâm vào lúc này. 

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Dân tình tỏ ra bất ngờ trước việc Triệu Lệ Dĩnh tự nhận mình là người đa nhân cách.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc ra sao trong phim mới mà khiến netizen 'khen đáo khen để' không ngớt?

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc ra sao trong phim mới mà khiến netizen 'khen đáo khen để' không ngớt?

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 32 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 32 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI