Màn ảnh Cbiz tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh 'đại chiến' Dương Mịch, 'kẻ tám lạng, người nửa cân' từ nhan sắc cho đến diễn xuất khiến fan đau đầu lựa chọn ai xuất sắc hơn

Sắp tới đây netizen sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức hấp dẫn giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là một trong những cặp “kỳ phùng địch thủ” đình đám của Cbiz. Trong suốt vài năm vừa qua, giới báo chí đã phải tốn khá nhiều giấy mực để tìm ra người nào tài năng và giỏi giang hơn người còn lại nhưng tất cả đều vô ích bởi lẽ 2 nữ diễn viên này đều xuất sắc như nhau. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh luôn được xem là cặp ''kỳ phùng địch thủ'' nổi tiếng của Cbiz - Ảnh: Internet Sau khoảng thời gian dài không được chứng kiến cặp đôi này đối đầu trên màn ảnh, cuối cùng các fan của cặp đôi có thể vui mùng khi vừa có thông tin cho biết dự án phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ lên sóng vào tháng 10 và đối đầu trực tiếp với Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch.

Nhan sắc của Dương Mịch trong phim mới khiến fan khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet Trước thông tin này, việc so sánh Dương Mịch với Triệu Lệ Dĩnh trong lần chạm trán sắp tới dĩ nhiên là điều khó lòng tránh khỏi.

Trong bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch hợp tác đóng chính cùng đàn em Hứa Khải. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, nhân vật Tần Thi do cô nàng đóng đã khiến dân tình mê mẩn vì nhan sắc cực sắc nét. Không chỉ vậy, một số người còn cho rằng thần thái của Dương Mịch trong phim đã có sự tiến bộ hơn so với trước đây vì vậy Định Luật Tình Yêu 80/20 hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian ra mắt sắp tới. Ở phía bên kia chiến tuyến, Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề kém cạnh khi có màn hóa thân thành chị đại cực ngầu trong Dã Man Sinh Trưởng. Dù sở hữu gương mặt ngọt ngào, đáng yêu thế nhưng chỉ cần thay đổi cách trang điểm, ''nữ hoàng rating'' thêm một lần nữa phải khiến người hâm mộ trầm trộ trước khả năng biến hóa trong từng nhân vật mà cô đảm nhận. Triệu Lệ Dĩnh thể hiện kỹ năng biến hóa nhân vật cực tốt trong Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet Chưa biết phim nào rồi sẽ đạt được thành công hơn phim kia nhưng có thể thấy riêng màn đối đầu giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thôi, cũng là đủ khiến 2 dự án thu về lượng lớn người quan tâm vào lúc này.

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