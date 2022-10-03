Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Từng là một trong những cặp vợ chồng đẹp nhất Cbiz khi có với nhau chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích, thậm chí cả 2 còn đã có với nhau một cậu con trai xinh xắn. Thế nhưng đến tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gây bất ngờ cho người hâm mộ khi chính thức thông báo ly hôn. Cụ thể, cặp đôi chia tay trong hòa bình và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. "Họ quen nhau, đến với nhau vì công việc nhưng cũng xa cách vì công việc. Dù không còn chung một nhà, cả hai sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành", công ty quản lý chia sẻ.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Dù đã ly hôn được 1 năm nhưng 2 người vẫn coi nhau như là một người bạn và thường xuyên dành những lời tốt nói về đối phương. Ngoài ra, cả 2 từng bị phát hiện nhiều lần dẫn cậu quý tử đi chơi,....Chứng kiến điều này không ít netizen đã hy vọng cặp đôi có thể nối lại tình xưa.