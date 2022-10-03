Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Kể từ khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày một thăng hoa thì chồng cũ Phùng Thiệu Phong lại có sự tụt dốc không phanh.
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Từng là một trong những cặp vợ chồng đẹp nhất Cbiz khi có với nhau chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích, thậm chí cả 2 còn đã có với nhau một cậu con trai xinh xắn. Thế nhưng đến tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gây bất ngờ cho người hâm mộ khi chính thức thông báo ly hôn. Cụ thể, cặp đôi chia tay trong hòa bình và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. "Họ quen nhau, đến với nhau vì công việc nhưng cũng xa cách vì công việc. Dù không còn chung một nhà, cả hai sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành", công ty quản lý chia sẻ.
Dù đã ly hôn được 1 năm nhưng 2 người vẫn coi nhau như là một người bạn và thường xuyên dành những lời tốt nói về đối phương. Ngoài ra, cả 2 từng bị phát hiện nhiều lần dẫn cậu quý tử đi chơi,....Chứng kiến điều này không ít netizen đã hy vọng cặp đôi có thể nối lại tình xưa.
Tạm gác sang vấn đề tình cảm, kể từ khi ly hôn với bà xã sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong tụt dốc không phanh và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi những dự án gần đây của anh chàng đều không được fan đón nhận. Một số người cho rằng đây là việc do rời bỏ làng giải trí quá lâu khiến cho tên tuổi của Phùng Thiệu Phong ngày càng đi xuống.
Trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh thì hoàn toàn trái ngược, dù là trước hay sau ly hôn, sự nghiệp và tài nguyên của nàng tiểu hoa đều không bị ảnh hưởng, thậm chí nhan sắc của ''nữ hoàng rating'' còn được nâng cấp thấy rõ khi nhìn mẹ một con trông vẫn nuột nà và trẻ trung.
Các dự án cô đang ghi hình như Dữ Phượng Hành, cho tới đã và sắp sửa lên sóng trong thời gian gần đây như Ai Là Hung Thủ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng luôn được công chúng quan tâm một cách đặc biệt. Có thể thấy kể từ sau khi ly hôn, sự nghiệp của cả 2 người đang rẻ theo những chiều hướng khác nhau rõ rệt, người thì ngày một đi lên còn người mãi lận đận tìm lại ánh hào quang khi xưa.