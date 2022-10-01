Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 01/10/2022 20:55

Việc Bạch Lộc đang muốn vươn lên thành sao tuyến 1 đang ngày một trở thành sự thật khi cô nàng hiện đang đàm phán để đóng phim chính kịch.

Trong 4 năm trở lại đây, Bạch Lộc từ một sao nữ vô danh vươn lên hàng lưu lượng cao của Cbiz. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp xuất sắc cộng thêm khả năng diễn xuất ngày một tiến bộ, chính vì vậy không khó để nữ diễn viên có được một chỗ đứng vững chắc trong làng điển ảnh Cbiz. Tuy nhiên, theo thông tin từ nam blogger nổi tiếng mỹ nhân họ Bạch hiện vẫn chưa hài lòng với những gì mà mình đã đạt được và cái đích cô đang nhắm đến chính là vươn lên trở thành sao tuyến 1.  

Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Vì thế cho nên nhằm để thực hiện tham vọng của mình nàng tiểu hoa ngoài đóng phim ngôn tình, cổ trang còn tích cực tiếp cận các dự án chuyển hình. Chỉ cần liên tiếp có được những thành công khả năng vươn lên sao tuyến 1 thực sự trong tầm tay của cô nàng. 

Tuy nhiên, xét một cách công bằng danh hiệu sao tuyến 1 không phải tự nhiên mà dễ dàng có được mà nói đòi hỏi nhiều thứ từ các diễn viên mà theo những gì netizen nhận xét, Bạch Lộc vẫn còn một chặng đường rất xa để có thể đứng ngang hàng với các sao tuyến 1 như Triệu Lệ Dĩnh hay Địch Lệ Nhiệt Ba

Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cô nàng cũng tham gia một bộ phim chính kịch mang tên Cảnh Sát Vinh Dự do Trương Nhược Quân đóng chính. Dẫu vậy, cả nhan sắc và diễn xuất của người đẹp này trong phim đều không được đánh giá cao. Chính vì vậy cô cần phải cải thiện từng chút một trước khi nghĩ đến danh hiệu sao tuyến 1. 

Hiện tại, những thông tin liên quan đến việc Bạch Lộc đàm phán nhận phim chính kịch vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dân mạng. Phía nàng tiểu hoa vẫn chưa lên tiếng xác nhận tin tức này.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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