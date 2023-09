Siêu phẩm phim cổ trang “Trường Nguyệt Tẫn Minh” do Bạch Lộc và La Vân Hi vẫn đang chờ phát sóng. Bộ phim được đánh giá là sẽ tạo ra "cơn bão" vì trước đó có nhiều chỉ số đánh giá cao hơn so với những bộ phim ăn khách đã lên sóng như “Tinh Hà Xán Lạn” của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, hay “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử và Thành Nghị.

Bạch Lộc và La Vân Hi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khi đang ở trên đỉnh của sự kỳ vọng nhất dự án đã vướng phải một số lùm xùm không đáng có. Cụ thể, gần đây trên mạng lan truyền tin đồn rằng Bạch Lộc đã cướp vai diễn của đàn em, cụ thể là cướp vai chính từ tay Trương Tuyết Nghênh trong “Trường Nguyệt Tẫn Minh”.