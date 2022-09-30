Vừa bị tung tin hẹn hò bạn diễn nam Trương Lăng Hách, Bạch Lộc lại vướng vào tin đồn cướp vai của đàn em trong phim “Trường Nguyệt Tẫn Minh”.

Siêu phẩm phim cổ trang “Trường Nguyệt Tẫn Minh” do Bạch Lộc và La Vân Hi vẫn đang chờ phát sóng. Bộ phim được đánh giá là sẽ tạo ra "cơn bão" vì trước đó có nhiều chỉ số đánh giá cao hơn so với những bộ phim ăn khách đã lên sóng như “Tinh Hà Xán Lạn” của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, hay “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử và Thành Nghị. Bạch Lộc và La Vân Hi - Ảnh: Internet Tuy nhiên khi đang ở trên đỉnh của sự kỳ vọng nhất dự án đã vướng phải một số lùm xùm không đáng có. Cụ thể, gần đây trên mạng lan truyền tin đồn rằng Bạch Lộc đã cướp vai diễn của đàn em, cụ thể là cướp vai chính từ tay Trương Tuyết Nghênh trong “Trường Nguyệt Tẫn Minh”.

Tin đồn này xuất phát từ việc trước đó trên mạng lan truyền hình ảnh Trương Tuyết Nghênh trong tạo hình nữ chính, không phải Bạch Lộc. Cư dân mạng cũng đồn rằng, để nhận vai Lê Tô Tô (nữ chính trong phim), Bạch Lộc đã không nhận thù lao đóng phim, tức là cô nàng chỉ muốn đổi lấy danh tiếng.

Bạch Lộc và La Vân Hi trong lần hợp tác đầu tiên - Ảnh: Internet Do tin đồn ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến danh tiếng của Bạch Lộc, nhất là khi “Trường Nguyệt Tẫn Minh” vẫn đang chờ lên sóng, nên gần đây ông chủ của Bạch Lộc – nhà biên kịch nổi tiếng Vu Chính đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn vừa qua, khẳng định rằng Bạch Lộc nhận vai này là do được mời chứ không phải do Hoan Ngu Ảnh Thị - công ty quản lý của Bạch Lộc, tìm về cho nữ diễn viên. Người hâm mộ của Bạch Lộc lúc này cũng thanh minh giúp thần tượng, cho rằng bức ảnh của Trương Tuyết Nghênh là ảnh ghép, hình ảnh được lấy từ bộ phim khác của nữ diễn viên. Ngoài tin đồn cướp vai của đồng nghiệp nóng lại, gần đây Bạch Lộc cũng vướng tin hẹn hò bạn diễn nam. Theo đó, blogger Lưu Đại Chùy cho biết Bạch Lộc và nam diễn viên Trương Lăng Hách đang bí mật hẹn hò, cặp đôi qua lại từ đầu tháng 9/2022. Lưu Đại Chùy đã công bố bố loạt ảnh khi Bạch Lộc đến nhà Trương Lăng Hách, nữ diễn viên “An Sinh Như Cố” còn biết rõ mật khẩu của nam diễn viên “Thương Lan Quyết”, thậm chí Bạch Lộc còn được trợ lý của bạn trai kém tuổi đưa đón.

Giữa lúc Bạch Lộc vướng tin hẹn hò với bạn diễn, Vu Chính nhanh tay làm điều này để hưởng lợi Ngay khi Bạch Lộc vướng tin đồn hẹn hò với Trương Lăng Hách, Vu Chính đã tận dụng cơ hội để quảng bá phim mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-bach-loc-cuop-vai-cua-dan-em-trong-truong-nguyet-tan-minh-thuc-hu-ra-sao-508680.html