Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Nổi tiếng với danh hiệu ''nữ hoàng rating'' cái tên Triệu Lệ Dĩnh đã và đang từng bước trở thành một tượng đài vĩ đại trong làng điện ảnh xứ Trung. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, đẹp đẽ khả năng diễn xuất của nữ diễn viên là không phải bàn cãi. Ngoài ra hành trình của cô nàng còn là nguồn động lực giúp cho những người có xuất phát điểm thấp noi theo học tập.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Từ trước tới nay khả năng diễn xuất của Lệ Dĩnh luôn nằm trong top các diễn viên thực lực tại Cbiz khi có thể cân hầu hết mọi loại vai mà mình đảm nhận. Chia sẻ về khả năng này của bản thân, nữ diễn viên từng cho biết: "Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể, tuy rằng chỉ có một thân thể nhưng lại mang theo rất nhiều linh hồn".