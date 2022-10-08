Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Sao quốc tế 08/10/2022 18:55

Dân tình tỏ ra bất ngờ trước việc Triệu Lệ Dĩnh tự nhận mình là người đa nhân cách.

Nổi tiếng với danh hiệu ''nữ hoàng rating'' cái tên Triệu Lệ Dĩnh đã và đang từng bước trở thành một tượng đài vĩ đại trong làng điện ảnh xứ Trung. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, đẹp đẽ khả năng diễn xuất của nữ diễn viên là không phải bàn cãi. Ngoài ra hành trình của cô nàng còn là nguồn động lực giúp cho những người có xuất phát điểm thấp noi theo học tập. 

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet 

Từ trước tới nay khả năng diễn xuất của Lệ Dĩnh luôn nằm trong top các diễn viên thực lực tại Cbiz khi có thể cân hầu hết mọi loại vai mà mình đảm nhận. Chia sẻ về khả năng này của bản thân, nữ diễn viên từng cho biết: "Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể, tuy rằng chỉ có một thân thể nhưng lại mang theo rất nhiều linh hồn". 

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể' - Ảnh 2
Khả năng diễn xuất của nữ diễn viên luôn là hình mẫu để các ngôi sao trẻ noi theo - Ảnh: Internet

Chứng kiến câu trả lời của mỹ nhân họ Triệu không ít người tỏ ra ngạc nhiên và khâm phục. Bởi lẽ với những ai chưa biết, cô nàng có xuất thân không từ bất kỳ một trường lớp diễn xuất nào nhưng nhờ vào sự cố gắng của bản thân cô đã vươn mình lên được vị thế như ngày hôm nay. 

Được biết, dự án phim đề tài chính kịch Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ sớm ngày lên sóng. Ngay từ thời điểm khởi quay, tác phẩm này đã thu hút lượng lớn người quan tâm, theo dõi. Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mới kết thúc từ vài tháng trước, Dã Man Sinh Trưởng được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt ấn tượng và bứt phá hơn, đồng thời giúp Dĩnh Bảo thành công tiến thêm bước nữa trong việc chuyển hình. 

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể' - Ảnh 3
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet

Ngoài Dã Man Sinh Trưởng, Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn ghi hình cho dự án cổ trang Dữ Phượng Hành. Bên cạnh đó, cô nàng còn một bộ phim ngắn hợp tác cùng lưu lượng tiểu sinh - Cung Tuấn. 

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Kể từ khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày một thăng hoa thì chồng cũ Phùng Thiệu Phong lại có sự tụt dốc không phanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dã Man Sinh Trưởng Dữ Phượng Hành sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Tru Tiên phiên bản mới sắp được ra mắt, netizen nghi ngại: Liệu Trần Đô Linh, Dương Siêu Việt có đủ sức làm lu mờ Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh?

Tru Tiên phiên bản mới sắp được ra mắt, netizen nghi ngại: Liệu Trần Đô Linh, Dương Siêu Việt có đủ sức làm lu mờ Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh?

Điểm mặt những cái tên được đề cử là 'truyền nhân' của dàn tiểu hoa 85: Triệu Lộ Tư đã đủ sức thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch?

Điểm mặt những cái tên được đề cử là 'truyền nhân' của dàn tiểu hoa 85: Triệu Lộ Tư đã đủ sức thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch?

Phim mới của Triệu Lộ Tư có màn khởi đầu ấn tượng vượt xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, netizen hết mực ca ngợi

Phim mới của Triệu Lộ Tư có màn khởi đầu ấn tượng vượt xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, netizen hết mực ca ngợi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 9 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI