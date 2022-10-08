Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Dân tình tỏ ra bất ngờ trước việc Triệu Lệ Dĩnh tự nhận mình là người đa nhân cách.
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Nổi tiếng với danh hiệu ''nữ hoàng rating'' cái tên Triệu Lệ Dĩnh đã và đang từng bước trở thành một tượng đài vĩ đại trong làng điện ảnh xứ Trung. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, đẹp đẽ khả năng diễn xuất của nữ diễn viên là không phải bàn cãi. Ngoài ra hành trình của cô nàng còn là nguồn động lực giúp cho những người có xuất phát điểm thấp noi theo học tập.
Từ trước tới nay khả năng diễn xuất của Lệ Dĩnh luôn nằm trong top các diễn viên thực lực tại Cbiz khi có thể cân hầu hết mọi loại vai mà mình đảm nhận. Chia sẻ về khả năng này của bản thân, nữ diễn viên từng cho biết: "Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể, tuy rằng chỉ có một thân thể nhưng lại mang theo rất nhiều linh hồn".
Chứng kiến câu trả lời của mỹ nhân họ Triệu không ít người tỏ ra ngạc nhiên và khâm phục. Bởi lẽ với những ai chưa biết, cô nàng có xuất thân không từ bất kỳ một trường lớp diễn xuất nào nhưng nhờ vào sự cố gắng của bản thân cô đã vươn mình lên được vị thế như ngày hôm nay.
Được biết, dự án phim đề tài chính kịch Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ sớm ngày lên sóng. Ngay từ thời điểm khởi quay, tác phẩm này đã thu hút lượng lớn người quan tâm, theo dõi. Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mới kết thúc từ vài tháng trước, Dã Man Sinh Trưởng được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt ấn tượng và bứt phá hơn, đồng thời giúp Dĩnh Bảo thành công tiến thêm bước nữa trong việc chuyển hình.
Ngoài Dã Man Sinh Trưởng, Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn ghi hình cho dự án cổ trang Dữ Phượng Hành. Bên cạnh đó, cô nàng còn một bộ phim ngắn hợp tác cùng lưu lượng tiểu sinh - Cung Tuấn.