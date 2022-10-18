Đâu là những mỹ nhân diễn tệ nhất Cbiz: Dương Mịch gây bất ngờ, top 1 khiến người người tán thành

Sao quốc tế 18/10/2022 22:40

Dưới đây là 10 nữ diễn viên được cho là diễn dở nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

Thế giới phim ảnh Cbiz hiện nay đã sản sinh ra hàng loạt diễn viên đầy tài năng với những phong cách diễn xuất không khỏi khiến người xem phải dành nhiều lời có cánh nhất, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều người bị chê là không có tài diễn xuất và thường được mang ra làm trò đùa mỗi khi có phim mới. Đó là những ai hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây thông qua bảng xếp hạng do một bài đăng của một blogger nổi tiếng xứ Trung đăng tải. 

Đâu là những mỹ nhân diễn tệ nhất Cbiz: Dương Mịch gây bất ngờ, top 1 khiến người người tán thành - Ảnh 1
Đường Yên - Ảnh: Internet 

Theo đó, cái tên đầu tiên xuất hiện, đồng thời nằm ở vị trí thứ 10 chính là nữ diễn viên Đường Yên. Vốn dĩ từ trước đến nay, diễn xuất của Đường Yên không được giới chuyên môn đánh giá cao, thậm chí cô còn bị gọi là "bình hoa di động" của làng giải trí Cbiz. Bằng chứng là ở thời điểm hiện tại cái tên Đường Yên đã và đang chìm vào quên lãng trong mắt những người xem phim. 

Đâu là những mỹ nhân diễn tệ nhất Cbiz: Dương Mịch gây bất ngờ, top 1 khiến người người tán thành - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Vị trí thứ 9 trong danh sách gọi tên nàng tiểu hoa đán nổi tiếng Dương Mịch. Với nhiều người đây có thể là một bất ngờ bởi người từng có cho mình một vài tác phẩm nổi tiếng mà lại bị cho là diễn dỏ. Tuy nhiên, nếu những ai là fan lâu năm của cô nàng cũng sẽ nhận ra rằng Dương Mịch vốn là nữ diễn viên kén kịch bản, chỉ cần kịch bản đó nhân vật do mỹ nhân này thủ vai đòi hỏi một tính cách có phần phức tạp thường Dương Mịch sẽ mang đến một sự thất vọng cho khán giả. 

Đâu là những mỹ nhân diễn tệ nhất Cbiz: Dương Mịch gây bất ngờ, top 1 khiến người người tán thành - Ảnh 3
AngelaBaby - Ảnh: Internet 

Chuyển nhanh đến vị trí số 2, một cái tên chắc chắn không thể không kể tới khi nói đến diễn xuất tệ chính là Angelababy. Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh diễn tệ "nức tiếng" trong Cbiz vốn là điều gần như ai cũng biết. Cũng chính bởi điều này, sự nghiệp của bà mẹ một con đang ngày càng tụt dốc không phanh. Thậm chí cô phải chấp nhận đóng những vai phụ mờ nhạt với mức cát sê thấp không tưởng.

Đâu là những mỹ nhân diễn tệ nhất Cbiz: Dương Mịch gây bất ngờ, top 1 khiến người người tán thành - Ảnh 4
Âu Dương Na Na - Ảnh: Internet

Vị trí "ngôi vương" thuộc về cái tên không còn quá xa lạ với khán giả xem đài - Âu Dương Na Na. Vốn xuất thân là một "thần đồng Cello", thế nhưng mỹ nhân 10x lại lựa chọn lấn sân sang đóng phim. Việc này dường như không giúp cô nàng phát triển đúng như kỳ vọng mà còn kéo về một lượng anti fan cực khủng. 

Danh sách những mỹ nhân diễn tệ nhất showbiz Trung:

10. Đường Yên

9. Dương Mịch

8. Trịnh Sảng

7. Phạm Băng Băng

6. Cảnh Điềm

5. Dương Thừa Lâm

4. Tống Thiến

3. Cổ Lực Na Trát

2. Angelababy

1. Âu Dương Na Na

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Từ khóa:   Dương Mịch Angela Baby Đường Yên sao Châu Á sao Hoa ngữ

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