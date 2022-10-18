Sở hữu mức lương thuộc hàng top Cbiz nhưng Dương Mịch vẫn phải 'nhún nhường' trước 2 sao nữ này

Sao quốc tế 18/10/2022 22:12

Trong Cbiz Dương Mịch vẫn chưa phải là người hưởng thù lao cao nhất mà vẫn còn đó 2 đại mỹ nhân này đây.

Dương Mịch đã và đang được nhiều fan hâm mộ biết đến như là một trong những nữ diễn viên thành công nhất tại đất nước tỷ dân, bằng chứng là cô nàng sở hữu một bộ sưu tập phim ảnh đầy đủ thể loại trong sự nghiêp của mình. Chính vì vậy mức cát xê của mỹ nhân này luôn nằm trong top những nữ diễn viên được trả lương cao nhất ở thời điểm hiện tại. 

Sở hữu mức lương thuộc hàng top Cbiz nhưng Dương Mịch vẫn phải 'nhún nhường' trước 2 sao nữ này - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Mức cát-xê đóng phim truyền hình của Dương Mịch là khoảng 500.000 NDT (gần 1,7 tỷ VNĐ/1 tập), còn cát-xê đóng phim điện ảnh là khoảng 3 triệu NDT/1 phim (khoảng hơn 10 tỷ VNĐ). Với rất nhiều người đây đã là một con số khủng lồ nhưng thật bất ngờ là với mức lương như này vẫn chưa thể giúp Dương Mịch đứng vị trí số 1 những sao nữ có thù lao cao nhất được. 

Tôn Lệ

Tôn Lệ là một diễn viên người Trung Quốc. Năm 2018, cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc trẻ tuổi nhất hoàn thành được ba giải thưởng truyền hình lớn nhất tại Trung Quốc bao gồm Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng với bản CV chất lượng như vậy, việc để mời cô nàng đóng chính trong một dự án nào đó số tiền bỏ ra là không hề nhỏ một chút nào. 

Sở hữu mức lương thuộc hàng top Cbiz nhưng Dương Mịch vẫn phải 'nhún nhường' trước 2 sao nữ này - Ảnh 2
Tôn Lệ - Ảnh: Internet 

Cụ thể vào năm 2015, Tôn Lệ đóng vai chính trong “Mị Nguyệt Truyện” dài 81 tập, thù lao cũng đạt 60 triệu NDT (khoảng 200 tỷ VNĐ), tức là khoảng 740.000 NDT/1 tập (gần 2,5 tỷ VNĐ). Con số cực khủng chỉ để trả cho một người duy nhất trong đoàn làm phim. 

Triệu Lệ Dĩnh

Tuy sở hữu gương mặt tròn trịa nhưng điều đó đã trở thành thương hiệu của cô, ngoài ra nó còn khiến cô trông rất thân thiện và chiếm được tình cảm của nhiều khán giả. Bằng chứng là những bộ phim có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh luôn có được tỷ lệ người xem rất cao, qua đó giúp cô được fan kêu gọi với cái tên ''nữ hoàng rating'' đủ để thấy sức hút của mỹ nhân họ Triệu là lớn đến mức nào.

Sở hữu mức lương thuộc hàng top Cbiz nhưng Dương Mịch vẫn phải 'nhún nhường' trước 2 sao nữ này - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet 

Hiện tại, mức cát-xê của Triệu Lệ Dĩnh là khoảng 400.000-700.000 NDT mỗi tập (hơn 1,4 - hơn 2,3 tỷ VNĐ). Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tham gia rất nhiều hoạt động giải trí khác. Điều này mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh nguồn thu nhập rất lớn.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tôn Lệ Dương Mịch sao Châu Á sao Hoa ngữ

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