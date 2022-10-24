Dương Mịch hé lộ chuyện tái hôn, hé lộ hình mẫu trong tương lai khiến netizen hết mực ủng hộ

Dương Mịch hé lộ mẫu bạn trai lý tưởng khiến fan vô cùng phấn khích.

Dương Mịch từ xưa tới nay luôn được đánh giá là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz khi không chỉ có cho một sự nghiệp đáng mở ước, mà còn có nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó nữ diễn viên lại không có được chuyện tình cảm suôn sẻ khi liên tục thất bại trong tình yêu.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Mới đây, trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger hé lộ quan điểm tình cảm hiện tại của Dương Mịch và cho biết về ý định tái hôn của cô nàng.

Được biết, Dương Mịch cũng gặp và trao đổi với những người thân thiết về vấn đề tái hôn. Tuy nhiên, hình mẫu lý tưởng mà cô nàng hướng tới là gì thì vẫn chưa được tiết lộ khiến khán giả vô cùng tò mò.

Dù phía nữ diễn viên chưa hề lên tiếng trước thông tin này của blogger nhưng với danh tiếng của Dương Mịch và sức hút từ cuộc hôn nhân của cô với chồng cũ, tin đồn nhanh chóng lan rộng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng cũng để lại nhiều bình luận xoay quanh tin đồn này.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Trước thông tin này nhiều người đều tỏ ra vui mừng cho cô nàng bởi sau tất cả cuối cùng cô cũng đã tìm ra được hạnh phúc của đời mình.

Hiện tại thông tin này chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn nhưng nó cũng đã trở thành một trong các chủ đề hot trong vài ngày qua tại Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-he-lo-chuyen-tai-hon-he-lo-hinh-mau-trong-tuong-lai-khien-netizen-het-muc-ung-ho-517327.html