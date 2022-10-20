Loạt phim nữ chính lạnh lùng sắc sảo, mạnh mẽ sắp sửa phủ sóng Cbiz: Chờ màn thư hùng đỉnh cao giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ luôn là đề tài được rất nhiều nhà làm phim ưu ái lựa chọn đưa lên màn ảnh. Sắp tới đây, các mọt phim Trung sẽ được gặp loạt nhân vật nữ cường thông minh, mạnh mẽ do Triệu Lệ Dĩnh , Dương Mịch , Địch Lệ Nhiệt Ba… đảm nhận. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ háo hức chính là 2 đại mỹ nhân cbiz Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẽ so kè với nhau sau một khoảng thời gian dài.

Cụ thể phim nói về nhân vật Hứa Bản người thu mua gang thép nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với đầu óc nhanh nhạy cùng bản lĩnh chẳng kém bậc nam nhi, cô nhanh chóng vươn lên thành một doanh nhân thành đạt. Không những vậy, Hứa Bán Hạ còn là người phụ nữ quyền lực và có tiếng nói trong giới kinh doanh.

Sau thành công của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia , Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục con đường chuyển hình với vai nữ chính trong bộ phim Dã Man Sinh Trưởng . Không giống với lần trước, ở dự án ''nữ hoàng rating sẽ phải chuyển mình trở thành một nhân vật đòi hỏi mạnh mẽ và lạnh lùng ngay từ ban đầu.

Ngay sau khi đọc kịch bản, netizen đang vô cùng háo hức ngóng chờ màn biến hình của Lệ Dĩnh trong phim mới.

Dương Mịch – Tần Thi

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, khí chất áp đảo. Chính vì vậy cô nàng được nhận xét là rất hợp với những dạng vai nữ cường mạnh mẽ. Tuy nhiên, cô nàng cũng nổi tiếng là khá kén kịch bản nên việc lựa chọn tham gia vào bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 sẽ là một thử thách đối với mỹ nhân này, nhất là khi cô vừa trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài.

Dương Mịch luôn rất phù hợp trong các hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Tần Thi là một nữ luật sư thông minh, tài giỏi nên rất thành công trong sự nghiệp. Từ một nhân viên bình thường, với bản lĩnh và sự tự tin, cô nàng dần bước lên vị trí mà ai cũng mong muốn có được. Không chỉ có thành tựu trong sự nghiệp, Tần Thi còn là người phụ nữ có quan điểm hôn nhân rõ ràng. Nhiều khán giả cho rằng vai diễn này có nhiều điểm giống với Dương Mịch ở ngoài đời, chính vì vậy họ mong rằng bộ phim này sẽ là một lời khẳng định cho những ai nói rằng cô đã hết thời.