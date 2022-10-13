Hơn lúc nào hết netizen đang mong muốn được thưởng thức Dữ Phượng Hành ngay lập tức sau khi phân đoạn tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bị phát tán ra ngoài.

Dữ Phượng Hành hiện đang là một trong số ít tác phẩm chưa ra mắt tại Cbiz nhưng vẫn có được sức hút vô cùng lớn ở thời điểm hiện tại, cũng dễ hiểu bởi đây chính là bộ phim đánh dấu cho màn hợp tác trở lại của cặp đôi hoàn hảo - Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet Mới đây, cộng đồng mạng mê mẩn bởi khoảnh khắc chung khung hình đầy ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Được biết, đây là khoảnh khắc hậu trường cảnh quay dạo chơi của Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) và Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) dưới nhân gian.

Có thể thấy, cũng như bao cặp đôi khác Hành Chỉ và Thẩm Ly dưới nhân gian cùng đón Tết Nguyên tiêu, cùng ngước lên bầu trời ngắm trăng, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, dịu dàng, trên tay cầm đèn lồng hình thỏ. Cô liên tục nở nụ cười khi nghe Lâm Canh Tân trêu đùa. Chứng kiến phân đoạn tình cảm giữa cả 2, cư dân mạng tỏ ra cực kỳ thích thú bởi cặp đôi diễn cứ như là một đôi đang yêu nhau ngoài đời thực vậy. Cả 2 hứa hẹn sẽ có màn thể hiện tốt trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet Trong Dữ phượng hành (nguyên tác Bổn vương ở đây), Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm.

Biểu cảm đáng yêu của cặp đôi tại hậu trường - Ảnh: Zing News Nguyên tác Dữ phượng hành do nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút, nằm trong top 5 truyện tiên hiệp kỳ ảo "kinh điển" cùng Tam sinh tam thế, Trầm vụn hương phai, Hương mật tựa khói sương và Hoa Thiên Cốt với cốt truyện được đánh giá là thú vị hài hước. Bên cạnh đó, tác giả Cửu Lộ Phi Hương cũng có những dự án được chuyển thể rất thành công là Thương lan quyết, Ngự giao ký. Với những gì mà bộ đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã thể hiện, Dữ Phượng Hành chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm cho danh hiệu phim bạo mà bất cứ đối thủ cạnh tranh khác cũng phải tỏ ra e dề.

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