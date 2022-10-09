Bất ngờ với fan cứng của Triệu Lệ Dĩnh, hóa ra là người thân thiết với Dương Siêu Việt

Sao quốc tế 09/10/2022 23:52

Mẹ Dương Siêu Việt chính là một trong những fan cứng nhất của Triệu Lệ Dĩnh.

Vốn là một trong những nữ diễn viên thành công bậc nhất Cbiz, cái tên Triệu Lệ Dĩnh giờ đây đã trở thành một điều gì đó quen thuộc trong lòng fan hâm mộ Cbiz. Bằng chứng là số lượng fan của cô nàng thuộc dạng hàng khủng trong Cbiz và càng đặc biệt hơn khi một trong số đó còn có mẹ của Dương Siêu Việt

Bất ngờ với fan cứng của Triệu Lệ Dĩnh, hóa ra là người thân thiết với Dương Siêu Việt - Ảnh 1
Dương Siêu Việt nói trên livestream - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một livestream của mình, khi được hỏi có WeChat của Triệu Lệ Dĩnh không, Dương Siêu Việt suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hình như là có nhỉ. Tôi nhớ là chị Lệ Dĩnh khi đó còn tặng cho tôi món trang sức có hình chiếc muỗng”. Được biết sợi dây chuyền đó là món quà nàng tiểu hoa tặng cho các thành viên trong show Nhà hàng Trung Hoa. 

Bất ngờ với fan cứng của Triệu Lệ Dĩnh, hóa ra là người thân thiết với Dương Siêu Việt - Ảnh 2
Hình ảnh thân thiết của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt cùng loạt sao nữ khác trong chương trình - Ảnh: Internet

Dương Siêu Việt còn quay sang nói với người bên cạnh: "Mẹ tôi muốn có lắm luôn, mẹ tôi còn bảo ui chao đây là Triệu Lệ Dĩnh tặng con à, con tặng mẹ được không. Mẹ tôi thích Triệu Lệ Dĩnh lắm ấy”.

Hai nữ diễn viên quen nhau khi tham gia chương trình Nhà hàng Trung Hoa. Mặc dù chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra cực kỳ quan tâm cho người đàn em của mình.

Hiện tại thông tin này vẫn đang khiến nhiều khán giả phải cảm thấy thú vị và liên tục có những câu an ủi cho Dương Siêu Việt vì có một người mẹ quá là cuồng thần tượng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Siêu Việt sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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