Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa

Sao quốc tế 04/11/2022 23:40

Không biết nhờ tính cách dễ thương hay sao mà Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc từng chút một như công chúa.

Mới đây, truyền thông đưa tin Triệu Lệ Dĩnh được đoàn phim chuẩn bị đến 350 bộ trang phục khi đóng Dã Man Sinh Trưởng, con số cực khủng dành cho một nữ diễn viên tại Cbiz. Có thể thấy đoàn làm phim thực sự đã rất nuông chiều nữ diễn viên trong dự án lần này. 

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là diễn viên hàng đầu của lứa tiểu Hoa 85 của Cbiz. Sau nhiều dự án “bạo hồng” như Hoa Thiên CốtMinh Lan Truyện hay Sở Kiều Truyện. 

Trong năm 2022 vừa qua, bản thân ''nữ hoàng rating'' cũng đã có những thành công nhất định khi quyết định ra khỏi vùng an toàn của mình để đóng phim chính kịch. Bằng chứng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã đạt một số thành tích đáng nể dù mới chỉ lần đầu thử sức ở chủ đề này. 

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa - Ảnh 2

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa - Ảnh 3
 Hiếm có nữ diễn viên nào được nhà làm phim đầu tư nhiều đến vậy trong một dự án - Ảnh: Internet

Việc Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có được thành tựu lớn giúp cho netizen càng có thêm niềm tin vào Triệu Lệ Dĩnh trong các dự án tiếp theo. Đặc biệt là Dã Man Sinh Trưởng, cụ thể mới đây đoàn làm phim đã tung ra một số poster và still cut đáng chú ý của nhân vật Hứa Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng. 

Có thể thấy việc được phía sản xuất chuẩn bị lến đến 350 bộ trang phục được xem là sự đối đãi lớn dành cho một minh tinh hạng A mà các đồng nghiệp cùng lứa khó lòng có được.

Hiện, phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh đóng đã tung ra một số ấn phẩm tuyên truyền, chưa ấn định thời gian lên sóng cụ thể.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ Dã Man Sinh Trưởng

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