Màn đọ sắc kinh điển giữa Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba trên livestream, phần thắng bất ngờ nghiêng hẳn về phía người này

Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được xem là những mỹ nhân sở hữu nhan sắc đẹp nhất Cbiz.

Trong làng giải trí Cbiz hiện nay, không ít những ngôi sao nữ nổi tiếng với nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân khiến cho những người xung quanh nhìn vào chỉ biết mê đắm đuối. Có thể kể đến mồi vài cái tên tiêu biểu như Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y hay Cổ Lực Na Trát,... Triệu Lộ Tư là một trong số những mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp đang nổi lên gần đây - Ảnh: Internet Tuy nhiên, theo một số bộ phận netizen việc các mỹ nhân trong làng giải trí xứ Trung sở hữu nhan sắc xinh đẹp đã là điều quá bình thường mà những ngôi sao vừa có nhan sắc lại vừa có sự nghiệp diễn xuất thành công mới là của hiếm trong Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh gây sốt cư dân mạng xứ Trung trong buổi livestream vừa qua - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng nằm trong danh sách của hiếm này, khi không chỉ có cho mình vẻ đẹp khiến nhiều người say mê mà bản thân 2 ngôi sao cũng có một sự nghiệp đáng mơ ước ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, không ít người đã tự hỏi liệu khi so sánh cả 2 với nhau người nào sẽ nhỉnh hơn.

Nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh ở độ tuổi 35 - Ảnh: Internet Mới đây trong một buổi livestream với nhau, cả Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến cho mọi người phải phát sốt trước nhan sắc của cặp đôi. Về phần mỹ nhân họ Triệu dù đã bước sang bên kia độ tuổi trẻ trung nhưng khi đứng cạnh đàn em vẻ đẹp của ''nữ hoàng rating'' vẫn không bị lấn át mà trái lại còn được netizen đánh giá nhỉnh hơn so với Nhiệt Ba.

Cụ thể, cô nàng bận một chiếc váy 2 dây màu đen để lộ ra bờ vai đẹp miễn chê khiến cho fan phấn khích tột độ. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đẹp không kém cạnh khi lựa cho mình bộ trang phục màu trắng quyến rũ. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng xinh đẹp không kém cạnh đàn chị - Ảnh: Internet Có thể thấy, khi đứng cạnh nhau rất khó để chọn ra ai là người xinh đẹp xuất sắc hơn nhưng theo một số bộ phận netizen cho biết, họ vẫn nghiêng về phía Triệu Lệ Dĩnh bởi vẻ đẹp đánh bại thời gian của mình.

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