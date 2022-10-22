Fan háo hức ngóng chờ ngày Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh ra mắt từng ngày: Liệu có vượt qua được cái bóng quá lớn của Sở Truyện Kiều

Dữ Phượng Hành được đánh giá có khả năng là phim bạo tiếp theo trong bộ sưu tập đồ sộ của Triệu Lệ Dĩnh nhưng liệu nó có vượt qua được thành tích của Sở Truyện Kiều?.

Dữ Phượng Hành có thể nói đang là dự án được ngóng chờ nhất kể từ thời điểm nó được công chiếu dàn cast chính thức, qua đó đây cũng chính là dự án phim cổ trang đầu tiên chào đón sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau khoảng thời gian dài thử sức ở các bộ phim hiện đại. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Báo Lao Động Chính vì thế, khán giả rất mong chờ nàng tiểu hoa đán sẽ bùng nổ diễn xuất khi trở lại dòng phim vốn thuộc thế mạnh.

Chưa dừng lại ở đó với tạo hình của ''nữ hoàng rating'' trong phim cũng đã được hé lộ khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi phần phấn khích bởi lẽ đã quá lâu rồi netizen mới được nhìn thấy mỹ nhân họ Triệu khoác lên mình trang phục xinh đẹp cuốn hút đến như vậy. Dự án phim cổ trang “Dữ phượng hành” (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương), Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi "Sở Kiều truyện" nên được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút.

Dữ Phượng Hành được kỳ vọng sẽ vượt qua được cái bóng của Sở Truyện Kiều - Ảnh: Báo Lao Động Nội dung phim "Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu. Như vậy, dựa vào nội dung, khán giả có thể thấy, phim có nét tương đồng với "Sở Kiều truyện". Cũng nói về một nữ nhân kiên cường, mạnh mẽ. Trước đó, bộ phim "Sở Kiều truyện" với sự tham gia của bộ đôi Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt ở nhiều quốc gia Châu Á và mang về cho họ hàng chục tỉ lượt view. Đây được coi là niềm tự hào của cặp đôi nhưng sắp tới đây lại chính là thử thách của họ trong Dữ Phượng Hành khi nhiệm vụ vượt qua cái bóng quá lớn của Sở Truyện Kiều là điều không hề dễ dàng một chút nào.

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