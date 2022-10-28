Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc

Sao quốc tế 28/10/2022 15:12

Triệu Lệ Dĩnh vừa qua đã vượt qua Dương Mịch để trở thành nữ diễn viên có lượng fan khủng nhất Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba từ trước tới nay luôn được biết đến là một trong những nữ diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz. Tuy nhiên, các fan vẫn luôn thắc mắc giữa các ngôi sao này ai mới là người có số fan lớn nhất.

Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc - Ảnh 1
Bài đăng của nam blogger trên MXH - Ảnh: Internet 

Chính vì vậy nên mới đây một blogger nổi tiếng xứ Trung đã mở bài thảo luận về chủ đề hoa lưu lượng có khả năng gánh phim và sở hữu lượng khán giả lớn nhất. Trải qua nhiều ngày bình luận, bài đăng nhận được lượt bàn luận khủng của cư dân mạng và kết quả cuối cùng đã lựa chọn Triệu Lệ Dĩnh là người thắng cuộc cuối cùng khi hầu hết lựa chọn của khán giả đều nghiêng về nữ hoàng rating. 

Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc - Ảnh 2
Những mỹ nhân sở hữu lưu lượng cao nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet 

Theo khán giả, mỹ nhân họ Triệu là hoa lưu lượng có khả năng gánh phim cùng lượng người xem lớn nhất Trung Quốc đại lục. Để lý giải cho sự lựa chọn của mình, họ cho rằng cô nàng là nữ diễn viên toàn diện nhất so với các đồng nghiệp của mình, nhan sắc lẫn diễn xuất của mỹ nhân họ Triệu trong mọi dự án đều nằm ở mức tốt cho đến hoàn hảo. 

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng được công nhận là diễn viên có 5 phim “bạo” trong vòng 5 năm, điều mà các mỹ nhân cùng thời như Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi cũng chưa thực hiện được.

Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh là mỹ nhân có lưu lượng cao nhất - Ảnh: Internet 

Hiện chủ đề trên vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng và Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được nhắc đến với số lượt bình luận áp đảo. Sau loạt tác phẩm lớn như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Sở Kiều Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia,... cô sắp trở lại đường đua phim ảnh với Dữ Phượng Hành, tái hợp Lâm Canh Tân. Dự án này hứa hẹn sẽ là một bộ phim bạo tiếp theo trong bộ sưu tập diễn xuất của mình. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Lưu Diệc Phi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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