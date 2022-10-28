Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba từ trước tới nay luôn được biết đến là một trong những nữ diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz. Tuy nhiên, các fan vẫn luôn thắc mắc giữa các ngôi sao này ai mới là người có số fan lớn nhất.

Bài đăng của nam blogger trên MXH - Ảnh: Internet

Chính vì vậy nên mới đây một blogger nổi tiếng xứ Trung đã mở bài thảo luận về chủ đề hoa lưu lượng có khả năng gánh phim và sở hữu lượng khán giả lớn nhất. Trải qua nhiều ngày bình luận, bài đăng nhận được lượt bàn luận khủng của cư dân mạng và kết quả cuối cùng đã lựa chọn Triệu Lệ Dĩnh là người thắng cuộc cuối cùng khi hầu hết lựa chọn của khán giả đều nghiêng về nữ hoàng rating.