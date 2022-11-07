Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích khủng trong BXH phim cổ trang hot nhất Cbiz

Sao quốc tế 07/11/2022 17:17

Triệu Lệ Dĩnh thêm một lần nữa chứng minh danh xưng ''nữ hoàng rating'' không phải tự nhiên mà có.

Phim cổ trang là dòng phim rất phổ biến của giới phim ảnh Hoa ngữ. Thậm chí đây còn là dòng phim chỉ xếp sau phim võ thuật giúp đưa tên tuổi của màn ảnh xứ Trung ra ngoài lãnh thổ rộng lớn của mình, bằng chứng là hằng năm gần đây không ít những dự án thuộc thể loại cổ trang đã gây sốt cho các mọt phim trên khắp thế giới. 

Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích khủng trong BXH phim cổ trang hot nhất Cbiz - Ảnh 1
Võ Mị Nương Truyền Kỳ xuất sắc đứng ở vị trí số 1 - Ảnh: Internet 

Mới đây, cư dân mạng đã tổng hợp danh sách 10 bộ phim cổ trang chiếu đài ăn khách nhất trong 14 năm qua. Cả 10 dự án này đều là những bộ phim đã khiến cho người xem phải cảm thấy phấn khích khi đây đều là các phim huyền thoại đối với họ. 

Theo bảng xếp hạng, đứng vị trí đầu tiên là Võ Mị Nương Truyền Kỳ do Phạm Băng Băng đóng chính. Tác phẩm kể về cuộc đời của "Nữ đế" Võ Tắc Thiên được ngợi khen rất nhiều về trang phục và hình ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích khủng trong BXH phim cổ trang hot nhất Cbiz - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh có đến 3 phim lọt vào danh sách - Ảnh: Internet 

Đồng thời, Võ Mị Nương Truyền Kỳ cũng quy tụ đông đảo dàn diễn viên của làng giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, bộ phim ghi nhận mức rating cao nhất với 2.97. Bản thân nữ chính khi đó là Phạm Băng Băng diễn xuất xuất sắc đến nỗi dù cho đã bị phong sát nhưng hễ mỗi lần xuất hiện thông tin Võ Mị Nương được làm lại netizen không thể tưởng tượng cái tên có thể thay thế được mỹ nhân này. 

Trong khi, Tôn Lệ không chiếm ngôi đầu nhưng đã góp mặt tới 2 phim là Mị Nguyệt Truyện và Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Đáng nói, số lượng này chưa khủng bằng Triệu Lệ Dĩnh khi cô có 3 tác phẩm nằm trong danh sách.

Hoa Thiên Cốt, Lục Trinh Truyền Kỳ, Sở Kiều Truyện của người đẹp họ Triệu đều nhận được rất nhiều sự yêu thích. Càng đặc biệt hơn khi cô là ngôi sao duy nhất có cho mình 3 phim lọt vào danh sách này, điều này cũng là minh chứng không thể tốt hơn cho danh xưng ''nữ hoàng rating'' của cô nàng. 

Vượt mặt Triệu Lộ Tư một cách thuyết phục, Ngu Thư Ngân được sánh ngang với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Vượt mặt Triệu Lộ Tư một cách thuyết phục, Ngu Thư Ngân được sánh ngang với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Thành công trong năm 2022 giúp Ngu Thư Hân bất ngờ được sánh ngang với những đàn chị nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phạm Băng Băng sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vượt mặt Triệu Lộ Tư một cách thuyết phục, Ngu Thư Ngân được sánh ngang với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Vượt mặt Triệu Lộ Tư một cách thuyết phục, Ngu Thư Ngân được sánh ngang với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Dữ Phượng Hành: Hé lộ cảnh hậu trường hành động cực kỳ mãn nhãn, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ với cảnh múa võ điêu luyện trên không trung

Dữ Phượng Hành: Hé lộ cảnh hậu trường hành động cực kỳ mãn nhãn, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ với cảnh múa võ điêu luyện trên không trung

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa

Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc

Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc

Màn đọ sắc kinh điển giữa Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba trên livestream, phần thắng bất ngờ nghiêng hẳn về phía người này

Màn đọ sắc kinh điển giữa Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba trên livestream, phần thắng bất ngờ nghiêng hẳn về phía người này

Đâu là nữ diễn viên lứa 80/90 thành công nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc là thế nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Đâu là nữ diễn viên lứa 80/90 thành công nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc là thế nhưng vẫn thua mỹ nhân này

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 23 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI