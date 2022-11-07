Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích khủng trong BXH phim cổ trang hot nhất Cbiz

Triệu Lệ Dĩnh thêm một lần nữa chứng minh danh xưng ''nữ hoàng rating'' không phải tự nhiên mà có.
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Phim cổ trang là dòng phim rất phổ biến của giới phim ảnh Hoa ngữ. Thậm chí đây còn là dòng phim chỉ xếp sau phim võ thuật giúp đưa tên tuổi của màn ảnh xứ Trung ra ngoài lãnh thổ rộng lớn của mình, bằng chứng là hằng năm gần đây không ít những dự án thuộc thể loại cổ trang đã gây sốt cho các mọt phim trên khắp thế giới.
Mới đây, cư dân mạng đã tổng hợp danh sách 10 bộ phim cổ trang chiếu đài ăn khách nhất trong 14 năm qua. Cả 10 dự án này đều là những bộ phim đã khiến cho người xem phải cảm thấy phấn khích khi đây đều là các phim huyền thoại đối với họ.
Theo bảng xếp hạng, đứng vị trí đầu tiên là Võ Mị Nương Truyền Kỳ do Phạm Băng Băng đóng chính. Tác phẩm kể về cuộc đời của "Nữ đế" Võ Tắc Thiên được ngợi khen rất nhiều về trang phục và hình ảnh.
Đồng thời, Võ Mị Nương Truyền Kỳ cũng quy tụ đông đảo dàn diễn viên của làng giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, bộ phim ghi nhận mức rating cao nhất với 2.97. Bản thân nữ chính khi đó là Phạm Băng Băng diễn xuất xuất sắc đến nỗi dù cho đã bị phong sát nhưng hễ mỗi lần xuất hiện thông tin Võ Mị Nương được làm lại netizen không thể tưởng tượng cái tên có thể thay thế được mỹ nhân này.
Trong khi, Tôn Lệ không chiếm ngôi đầu nhưng đã góp mặt tới 2 phim là Mị Nguyệt Truyện và Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Đáng nói, số lượng này chưa khủng bằng Triệu Lệ Dĩnh khi cô có 3 tác phẩm nằm trong danh sách.
Hoa Thiên Cốt, Lục Trinh Truyền Kỳ, Sở Kiều Truyện của người đẹp họ Triệu đều nhận được rất nhiều sự yêu thích. Càng đặc biệt hơn khi cô là ngôi sao duy nhất có cho mình 3 phim lọt vào danh sách này, điều này cũng là minh chứng không thể tốt hơn cho danh xưng ''nữ hoàng rating'' của cô nàng.