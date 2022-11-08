TOP những phim cổ trang sắp được công chiếu khả năng 'bạo' cao nhất tại Cbiz: Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự quan tâm lớn nhất

Sau khoảng thời gian chờ đời khá lâu để được thưởng thức các bộ phim cổ trang tiếp theo, dự kiến vào đầu năm 2023 tới đây người hâm mộ sẽ được thưởng thức một bữa tiệc phim ảnh thịnh soạn khi hàng loạt các dự án mới được cho ra mắt. Cũng chính vì có nhiều phim ra mắt cùng lúc nên netizen gặp đôi chút khó khăn trong việc lựa ra một tác phẩm để thưởng thức, chính vì vậy nên mới đây một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã quyết định dựa theo các đánh giá phản hồi từ fan để cho ra BXH các bộ phim hot nhất.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc cán đích đứng ở vị trí số 1 - Ảnh: Internet

Đứng ở vị trí số 1 không ngoài dự đoán là Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Đây cũng chính là dự án đầu tiên hợp tác trở lại của cặp đôi vàng này sau thành công trước đó. Ngoài sở hữu dàn diễn viên có thực lực, Dữ Phượng Hành được đánh giá là có cốt chuyện sâu sắc nên nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm kinh điển của Cbiz trong năm 2023.