TOP những phim cổ trang sắp được công chiếu khả năng 'bạo' cao nhất tại Cbiz: Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự quan tâm lớn nhất

Trong số các bộ phim được ngóng chờ nhất tại Cbiz, Dữ Phượng Hành vượt lên trên tất cả trở thành dự án có khả năng thành phim bạo.
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Sau khoảng thời gian chờ đời khá lâu để được thưởng thức các bộ phim cổ trang tiếp theo, dự kiến vào đầu năm 2023 tới đây người hâm mộ sẽ được thưởng thức một bữa tiệc phim ảnh thịnh soạn khi hàng loạt các dự án mới được cho ra mắt. Cũng chính vì có nhiều phim ra mắt cùng lúc nên netizen gặp đôi chút khó khăn trong việc lựa ra một tác phẩm để thưởng thức, chính vì vậy nên mới đây một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã quyết định dựa theo các đánh giá phản hồi từ fan để cho ra BXH các bộ phim hot nhất.
Đứng ở vị trí số 1 không ngoài dự đoán là Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Đây cũng chính là dự án đầu tiên hợp tác trở lại của cặp đôi vàng này sau thành công trước đó. Ngoài sở hữu dàn diễn viên có thực lực, Dữ Phượng Hành được đánh giá là có cốt chuyện sâu sắc nên nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm kinh điển của Cbiz trong năm 2023.
Xếp ngay sau Dữ Phượng Hành là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn. Tác phẩm dù chưa phát sóng nhưng đã thu hút khán giả nhờ tạo hình đẹp mãn nhãn của dàn diễn viên. Dẫu vậy, vẫn có đôi chút sự nghi ngại của fan dành cho sự thành công của phim này, nhất là khi Dương Mịch - người luôn được coi là bảo chứng đảm bảo số lượng người xem lại chưa bao giờ được coi là mỹ nhân giỏi trong việc lựa chọn kịch bản. Chính vì lẽ đó vẫn còn quá sớm để nói về việc phim có trở thành tác phẩm bạo khi ra mắt hay không.
Đứng ở vị trí thứ 3 với 16% lượt bình chọn là Trường Tương Tư của Dương Tử. Bộ phim vốn đã được quan tâm khi chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Mặc dù không được gọi là "bà hoàng rating" như đàn chị nhưng thực tích phim ảnh của Dương Tử cũng rất ổn định. Dẫu cho có đôi chút sụt giảm vào cuối năm 2022 nhưng netizen vẫn đang đặt niềm tin rất lớn về sự thành công của Trường Tương Tư.