Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, Lâm Canh Tân 'đá vội' Triệu Lệ Dĩnh để tới với mỹ nhân này trong dự án mới

Sao quốc tế 08/11/2022 17:02

Sắp tới đây Lâm Canh Tân sẽ có cơ hội đóng chung với Tống Dật trong dự án Khom Lưng.

Khom Lưng (Tên khác: Chiết Yêu) hiện đang là một trong những đại chế tác nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng, ai nấy cũng đều tỏ ra tò mò về dàn diễn viên sẽ đóng chính trong tác phẩm này.

Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, Lâm Canh Tân 'đá vội' Triệu Lệ Dĩnh để tới với mỹ nhân này trong dự án mới - Ảnh 1
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh vừa đóng xong phim Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet 

Mới đây sau khoảng thời gian tìm kiếm, netizen đã có thể đoán ra được 2 cái tên là Lâm Canh Tân và Tống Dật sẽ chính là cặp đôi được phía nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng trong dự án lần này. Điều này ngay lập tức được cư dân mạng xứ Trung đón nhận nhiệt liệt bởi 2 ngôi sao này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của phim đưa ra. 

Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, Lâm Canh Tân 'đá vội' Triệu Lệ Dĩnh để tới với mỹ nhân này trong dự án mới - Ảnh 2
Tống Dật - Ảnh: Internet 

Thậm chí, một số bộ phận netizen còn mường tượng cảnh cặp đôi trong phim hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt couple nữa trong làng phim ảnh Cbiz. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng bị dập tắt ngay lập tức khi phía Tống Dật cho biết cô nàng đang có lịch trình bận rộn nên khả năng tham gia dự án này hoàn toàn không thể.

Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, Lâm Canh Tân 'đá vội' Triệu Lệ Dĩnh để tới với mỹ nhân này trong dự án mới - Ảnh 3
Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet 

Chưa kể, phía quản lý Tống Dật còn cho biết họ cảm thấy Khom Lưng hoàn toàn không phù hợp với ngôi sao của mình. Chính vì vậy khả năng cặp đôi góp mặt trong phim ngày càng trở nên rất khó có thể xảy ra. Hiện tại nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng về cặp đôi chính thức nên những gì mà fan có thể làm là tiếp tục chờ đợi mà thôi. Ngoài ra một số fan còn cho rằng nhiều khả năng phía đoàn làm phim sẽ quay trở lại với Trần Đô Linh bởi cô là mỹ nhân đầu tiên họ từng muốn tiếp cận cho vai chính. 

 

Nói về Khom Lưng (Chiết Yêu), đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bồng Lai Khách, thuộc thể loại trọng sinh, xuyên không. Câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu như cả Tống DậtLâm Canh Tân phủ nhận chuyện đóng Khom Lưng, thì người thay thế sẽ là ai? 

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Từ khóa:   Lâm Canh Tân Tống Dật Triệu Lệ Dĩnh Sao Châu Á sao Hoa ngữ

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