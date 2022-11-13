Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết mực vì dám làm điều này trên phim

Sao quốc tế 13/11/2022 23:28

Chỉ số ít ngôi sao Cbiz dám dùng giọng gốc trên phim nhưng cả Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều làm điều này rất tốt.

Trong thời gian gần đây việc lồng tiếng cho các nhân vật trong phim ngày càng bị kiểm soát gắt gao. Chính vì vậy, không ít diễn viên đã bắt đầu sử dụng giọng gốc và tự mình lồng tiếng. Tuy nhiên, không phải diễn viên nào cũng làm tốt được việc này, đơn cử như trường hợp của AngelaBaby khi cô nàng vốn nổi tiếng diễn xuất đã không tốt mà đến cả đài từ cũng dở nốt.

Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết mực vì dám làm điều này trên phim - Ảnh 1
Angelababy - Ảnh: Internet

Vì thế cho nên việc 2 trong số ít nữ diễn viên trẻ như Triệu Lộ TưNgu Thư Hân làm tốt điều này càng khiến họ trở nên nổi bật hơn cả. 

Theo đó cách đây không lâu, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đã được lên sóng. Trong phim, nàng tiểu hoa 9x đã tự mình lồng tiếng cho nhân vật nữ chính Trình Thiếu Thương. Hành động này của cô nàng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Sở hữu giọng nói dịu dàng, dễ nghe tuy nhiên âm điệu của Triệu Lộ Tư lại bị đánh giá là thiếu lực, không đủ truyền cảm.

Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết mực vì dám làm điều này trên phim - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: internet

Có phim lên sóng vào mùa hè năm nay còn có Ngu Thư Hân với Thương Lan Quyết đóng cùng Vương Hạc Đệ. Trong phim, cô nàng cũng đã tự mình lồng tiếng cho nhân vật Hoa Lan Nhỏ. Tuy nhiên, giọng nói của Ngu Thư Hân lại bị đánh giá là “dẹo” quá đà và khiến khán giả cảm thấy “nổi da gà”.

Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết mực vì dám làm điều này trên phim - Ảnh 3
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Sắp tới đây khả năng phim ảnh Hoa ngữ sẽ trở nên khắt khe hơn trong việc thúc đẩy vấn đề diễn viên sử dụng giọng thật của mình, vì vậy với những diễn viên đã và đang làm tốt điều này sẽ là một lợi thế lớn cho họ. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân Angela Baby sao Châu Á sao Hoa ngữ

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