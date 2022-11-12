Netizen chỉ ra điểm khác thường trên gương mặt của Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y: Phải chăng là hậu quả của việc sử dụng dao kéo quá đà?

Cụ thể trên MXH, cả 2 đã vừa chia sẻ loạt ảnh “tự sướng” của họ vào những ngày không có lịch quay phim. Được biết, bộ ảnh trên được cả hai đăng tải một cách ngẫu nhiên.

Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh đều là những tiểu Hoa sở hữu lưu lượng hàng đầu Cbiz , cả 2 sở hữu nhan sắc xinh đẹp đến mê người nhưng mới đây dân mạng đã cưc kỳ bất ngờ khi phát hiện ra điểm trùng hợp trên gương mặt của cả 2 người đẹp này.

Trong ảnh, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, làn da trắng mịn cùng ngũ quan hài hòa. Nói không ngoa khi cả 2 đang thuộc top những mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

Một số nét giống nhau của cả 2 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một bộ phận netizen phát hiện ra, ở một số khoảnh khắc, gương mặt của hai diễn viên trông giống hệt nhau. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn đặt ra giải thuyết có phải cả 2 đang có dấu hiệu của việc lạm dụng dao kéo.

Tuy nhiên, nhiều fan đã tràn vào bênh vực 2 mỹ nhân và cho rằng vì các yếu tố khách quan như góc chụp, cách tạo dáng, biểu cảm đã khiến họ bị hiểu lầm. Chưa kể, rất có thể Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cùng chọn một “app chụp ảnh” nên màu sắc trông khá đồng điệu.

Hiện những tấm ảnh tự sướng của cặp đôi vẫn nhận về lượt tương tác cao, đi cùng với đó là loạt hoài nghi không ngớt về việc cả 2 có áp dụng dao kéo lên trên gương mặt xinh đẹp của mình hay không?...