Thần Ẩn: Giữa lúc netizen chưa hết bàng hoàng việc nam chính Tỉnh Bách Nhiên rút vai, Triệu Lộ Tư bất ngờ được phía nhà sản xuất làm một điều đặc biệt

Mới đây nhà sản xuất Dương Hiểu Bồi đã có hành động cực kỳ đặc biệt dành cho Triệu Lộ Tư.
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Triệu Lộ Tư từng khiến khán giả bất ngờ khi có thể áp phiên đàn anh trong phim mới. Với dự án Thần Ẩn, Tỉnh Bách Nhiên sẵn sàng bình phiên, thậm chí là nhường phiên vị cho đàn em họ Triệu. Điều này ít nhiều gây tranh cãi bởi Tỉnh Bách Nhiên vốn không phải là sao nam hạng xoàng, anh cũng ngôi sao có thâm niên trong nghề vì vậy hành động của nam diễn viên khiến netizen có chút nghi vấn: ''Phải chăng phía nhà sản xuất đang cố cưỡng ép mỹ nam này phải nhường phiên vị cho Triệu Lộ Tư''.
Việc này càng trở nên có cơ sở khi mới đây lại xuất hiện tin đồn Tỉnh Bách Nhiên sẽ không tham gia Thần Ẩn. Trước đó, trên trang douban đã công bố tên diễn viên theo vị trí Triệu Lộ Tư đứng trước, Tỉnh Bách Nhiên xếp sau. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nam tài tử đã được xếp đứng trước người đẹp họ Triệu.
Tuy nhiên, bỏ mặc ngoài tai các giải thuyết từ netizen mới đây nhân ngày sinh nhật của mỹ nhân xuyên không - Triệu Lộ Tư, phía nhà sản xuất Thần Ấn đã có hành động chúc mừng sinh nhật người đẹp. Có thể thấy, họ đặt kỳ vọng rất lớn vào cô nàng bởi thành công của phim sẽ phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư.
Diễn xuất của Triệu Lộ Tư vẫn luôn bị chê bai, thế nhưng An thấy kể từ sau khi Tinh Hán Xán Lạn lên sóng, nữ diễn viên đã cải thiện được ánh nhìn của khán giả. Không ít người đã phải dành lời khen cho Triệu Lộ Tư, bởi sự linh động, đầy cảm xúc của cô khi hóa thành nữ chính Trình Thiếu Thương.