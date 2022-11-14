Thần Ẩn: Giữa lúc netizen chưa hết bàng hoàng việc nam chính Tỉnh Bách Nhiên rút vai, Triệu Lộ Tư bất ngờ được phía nhà sản xuất làm một điều đặc biệt

Triệu Lộ Tư từng khiến khán giả bất ngờ khi có thể áp phiên đàn anh trong phim mới. Với dự án Thần Ẩn, Tỉnh Bách Nhiên sẵn sàng bình phiên, thậm chí là nhường phiên vị cho đàn em họ Triệu. Điều này ít nhiều gây tranh cãi bởi Tỉnh Bách Nhiên vốn không phải là sao nam hạng xoàng, anh cũng ngôi sao có thâm niên trong nghề vì vậy hành động của nam diễn viên khiến netizen có chút nghi vấn: ''Phải chăng phía nhà sản xuất đang cố cưỡng ép mỹ nam này phải nhường phiên vị cho Triệu Lộ Tư''.

Triệu Lộ Tư và Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet

Việc này càng trở nên có cơ sở khi mới đây lại xuất hiện tin đồn Tỉnh Bách Nhiên sẽ không tham gia Thần Ẩn. Trước đó, trên trang douban đã công bố tên diễn viên theo vị trí Triệu Lộ Tư đứng trước, Tỉnh Bách Nhiên xếp sau. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nam tài tử đã được xếp đứng trước người đẹp họ Triệu.