Xuất hiện xinh đẹp khiến người người say đắm tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo, Triệu Lộ Tư vẫn bị body shaming vì điều này

Sao quốc tế 01/12/2022 20:18

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị body shaming vì lộ dấu hiệu tăng cân tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo.

Tại Cbiz các sao nữ vốn luôn được biết đến với hình ảnh là những mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ hơn người, dẫu vậy để luôn xuất hiện với vẻ đẹp đó trước đám đông đòi hỏi họ phải cực kỳ nghiêm khắc với bản thân trong chế độ ăn uống lẫn tập luyện.

Xuất hiện xinh đẹp khiến người người say đắm tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo, Triệu Lộ Tư vẫn bị body shaming vì điều này - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc duy trì vóc dáng cơ thể cũng được hoàn thiện một cách hoàn hảo và chính điều này vô tính khiến cho các mỹ nhân bị cộng đồng mạng xứ Trung chỉ trích không thương tiếc. 

Cụ thể, sau Đêm hội Tầm nhìn Weibo, nhiều bình luận dưới bài đăng của Triệu Lộ Tư khuyên nữ diễn viên hãy nhanh chóng giảm cân. Tại đêm hội tầm nhìn Weibo nhan sắc của cô nàng trông vẫn rất xinh đẹp nhưng phần cánh tay lại to ra bất thường khiến cô trở thành mục tiêu bị một số cư dân mạng chỉ trích. 

Xuất hiện xinh đẹp khiến người người say đắm tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo, Triệu Lộ Tư vẫn bị body shaming vì điều này - Ảnh 2
Xuất hiện xinh đẹp khiến người người say đắm tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo, Triệu Lộ Tư vẫn bị body shaming vì điều này - Ảnh 3
Bức hình khiến cô nàng bị miệt thị về ngoại hình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng góp ý nữ diễn viên nên thay đổi tạo hình. Lớp trang điểm trong suốt kiểu Hàn Quốc khiến Triệu Lộ Tư như có lớp dầu bóng trên mặt, tóc màu đen nhưng lông mày lại màu vàng, bên đậm bên nhạt. 

Điều đáng nói là những hình ảnh này khác hẳn ảnh do phòng làm việc đăng tải. Trong loạt này, Triệu Lộ Tư nhìn mảnh mai, cánh tay và thân hình đều rất đẹp đặc biệt là khuôn mặt nhỏ, có V-line. Dân mạng cho rằng phía Triệu Lộ Tư chỉnh sửa ảnh quá nhiều khiến nhiều người thất vọng khi thấy hình ảnh thật. 

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng fan cũng quá nghiêm khắc. Triệu Lộ Tư vốn có khuôn mặt tròn nên dù chỉ hơi tăng cân cũng hiện rõ lên mặt. Hơn nữa, cô nàng vừa hoàn thành bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu nên dành thời gian nghỉ ngơi, tăng cân chút ít cũng là điều chấp nhận được. 

 

 

Fan Tinh Hán Xán Lạn phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang hẹn hò với nhau

Fan Tinh Hán Xán Lạn phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang hẹn hò với nhau

Netizen xứ Trung phát sốt trước thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang hẹn hò với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Nhan sắc Triệu Lộ Tư sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Fan Tinh Hán Xán Lạn phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang hẹn hò với nhau

Fan Tinh Hán Xán Lạn phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang hẹn hò với nhau

Liên tục bị fan couple Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư tấn công, Hướng Hàm Chi chính thức lên tiếng chấm dứt mọi đồn đoán giữa cô và nam chính Tinh Hán Xán Lạn

Liên tục bị fan couple Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư tấn công, Hướng Hàm Chi chính thức lên tiếng chấm dứt mọi đồn đoán giữa cô và nam chính Tinh Hán Xán Lạn

Top phim chiếu mạng hot nhất trong năm 2022: Vị trí đứng đầu gọi tên Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân

Top phim chiếu mạng hot nhất trong năm 2022: Vị trí đứng đầu gọi tên Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa

Trương Tịnh Nghi gây thương nhớ với tạo hình học sinh trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, nhan sắc đánh bại cả Triệu Lộ Tư?

Trương Tịnh Nghi gây thương nhớ với tạo hình học sinh trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, nhan sắc đánh bại cả Triệu Lộ Tư?

Nguyên tắc tuyển trợ lý 'chả giống ai' của Ngô Lỗi, netizen bất ngờ khi có liên quan đến Triệu Lộ Tư

Nguyên tắc tuyển trợ lý 'chả giống ai' của Ngô Lỗi, netizen bất ngờ khi có liên quan đến Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 40 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu