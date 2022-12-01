Xuất hiện xinh đẹp khiến người người say đắm tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo, Triệu Lộ Tư vẫn bị body shaming vì điều này

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị body shaming vì lộ dấu hiệu tăng cân tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo.

Tại Cbiz các sao nữ vốn luôn được biết đến với hình ảnh là những mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ hơn người, dẫu vậy để luôn xuất hiện với vẻ đẹp đó trước đám đông đòi hỏi họ phải cực kỳ nghiêm khắc với bản thân trong chế độ ăn uống lẫn tập luyện. Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không phải lúc nào việc duy trì vóc dáng cơ thể cũng được hoàn thiện một cách hoàn hảo và chính điều này vô tính khiến cho các mỹ nhân bị cộng đồng mạng xứ Trung chỉ trích không thương tiếc.

Cụ thể, sau Đêm hội Tầm nhìn Weibo, nhiều bình luận dưới bài đăng của Triệu Lộ Tư khuyên nữ diễn viên hãy nhanh chóng giảm cân. Tại đêm hội tầm nhìn Weibo nhan sắc của cô nàng trông vẫn rất xinh đẹp nhưng phần cánh tay lại to ra bất thường khiến cô trở thành mục tiêu bị một số cư dân mạng chỉ trích.

Bức hình khiến cô nàng bị miệt thị về ngoại hình - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng góp ý nữ diễn viên nên thay đổi tạo hình. Lớp trang điểm trong suốt kiểu Hàn Quốc khiến Triệu Lộ Tư như có lớp dầu bóng trên mặt, tóc màu đen nhưng lông mày lại màu vàng, bên đậm bên nhạt.

Điều đáng nói là những hình ảnh này khác hẳn ảnh do phòng làm việc đăng tải. Trong loạt này, Triệu Lộ Tư nhìn mảnh mai, cánh tay và thân hình đều rất đẹp đặc biệt là khuôn mặt nhỏ, có V-line. Dân mạng cho rằng phía Triệu Lộ Tư chỉnh sửa ảnh quá nhiều khiến nhiều người thất vọng khi thấy hình ảnh thật. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng fan cũng quá nghiêm khắc. Triệu Lộ Tư vốn có khuôn mặt tròn nên dù chỉ hơi tăng cân cũng hiện rõ lên mặt. Hơn nữa, cô nàng vừa hoàn thành bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu nên dành thời gian nghỉ ngơi, tăng cân chút ít cũng là điều chấp nhận được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-xinh-dep-khien-nguoi-nguoi-say-dam-tai-dem-hoi-tam-nhin-weibo-trieu-lo-tu-van-bi-body-shaming-vi-dieu-nay-530542.html