Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa

Sao quốc tế 21/11/2022 17:05

Mới chỉ ''chân ướt chân ráo'' vào nghề được vài năm nhưng thành tích của Triệu Lộ Tư là vô cùng đáng nể.

Dù mới ''chân ướt, chân ráo'' vào nghề được vài năm mà không hề qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào cả. Thời điểm ban đầu, Triệu Lộ Tư không được đánh giá cao từ phía người hâm mộ bởi làng điện ảnh Cbiz chưa bao giờ là nơi dễ dàng dành cho các tân binh mới gia nhập đã vậy lại còn là một tay ngang. Tuy nhiên, sau tất cả Triệu Lộ Tư đã chứng minh những nhận định trên là hoàn toàn sai lầm khi liên tiếp có được thành công. 

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Theo đó, ở tuổi 23 Triệu Lộ Tư đã có màn lội ngược dòng thành công khi từ phim chiếu mạng tiến thẳng vào hàng nữ chính phim S+. Không những vậy, cô nàng còn là tiểu hoa 95 đầu tiên có danh phận người đại diện cho một thương hiệu xa sỉ hàng đầu thế giới. Không chỉ vậy cô nàng còn đạt nhiều kỷ lục khác khiến một số bộ phận netizen phải phong tặng cho danh hiệu ''mỹ nhân xuất sắc nhất lứa 95''.

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa - Ảnh 2

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa - Ảnh 3
 Triệu Lộ Tư đang có được thành công rực rỡ ở tuổi 23 - Ảnh: Internet

Năm 2022 tính tới thời điểm hiện tại thực sự là một năm thành công với Triệu Lộ Tư. Cả thực tích phim ảnh và địa ngôn thương hiệu của cô nàng đều bỏ xa các tiểu hoa cùng thời. Đặc biệt hơn, trong số các mỹ nhân cô nàng vượt qua có rất nhiều tên tuổi như Địch Lệ Nhiệt BaDương Tử - 2 trong số các nữ diễn viên nổi tiếng nhất Cbiz. 

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa - Ảnh 4
 Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Triệu Lộ Tư đã và đang là minh chứng cho tất cả thấy chỉ cần có sự nỗ lực và chăm chỉ hết mình với công việc, thành công sẽ luôn mỉm cười với bạn.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba sao Châu Á sao Hoa ngữ

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