Trương Tịnh Nghi gây thương nhớ khán giả Cbiz bằng bộ ảnh nữ sinh năm 17 tuổi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em.

Trương Tịnh Nghi với vai diễn "Công chúa" Chu Vận trong phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đang nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả, không chỉ được đánh giá cao ở màn thể hiện trong phim, sự nhí nhảnh lẫn dáng vẻ đáng yêu của cô nàng còn giúp mỹ nhân này gia tăng được lượng lớn lưu lượng cho cá nhân mình. Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet Vừa qua, bộ ảnh chụp Chu Vận trong bộ đồng phục năm 17 tuổi được Trương Tịnh Nghi đăng tải lên mạng thu hút độ thảo luận cực cao. Đa phần đều dành những lời khen không ngớt danh cho Trương Tịnh Nghi với nhan sắc quá đỗi xinh đẹp và dễ thương. Một số người còn cho rằng cô nàng có lẽ là mỹ nhân Hoa ngữ mặc trang phục học sinh trên màn ảnh đẹp nhất từ trước tới nay, vượt qua cả Triệu Lộ Tư.

Tạo hình học sinh của cô được đánh giá rất cao - Ảnh: Internet Cụ thể theo một số bộ phận netizen cho biết, Trương Tịnh Nghi trong bộ đồng phục lại hợp mắt và khiến họ vô cùng hài lòng, ca ngợi không ngớt, còn Triệu Lộ Tư thì bị chê lên bờ xuống ruộng, ngay cả khi Vụng Trộm Không Thể Giấu đã đóng máy và đang ở giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ nhưng vẫn nhận về kha khá "gạch đá". Nguyên nhân là vì fan tiểu thuyết gốc cho rằng Triệu Lộ Tư không phù hợp với nhân vật Tang Trĩ. Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Nói về nhân vật Chu Vận và bộ Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dù thời điểm ban đầu phim không được quá nhiều người để mắt tới, nhưng càng xem, khán giả lại càng u mê không lối thoát, đến mức phải thừa nhận Chu Vận - Lý Tuân sinh ra để dành cho Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ, từ thần thái cho tới ngoại hình.

“Chiếu sáng anh, sưởi ấm em” là bộ phim ngôn tình kể về câu chuyện tình yêu của thiên tài lập trình Lý Tuân và cô bạn học Chu Vận. Ban đầu, 2 người như kẻ thù không đội trời chung nhưng càng tiếp xúc thì họ lại càng bị đối phương thu hút. Cuối cùng, Chu Vận tỏ rõ lòng mình, Lý Tuân cũng bất chấp những khác biệt về gia đình để nắm tay người mình yêu. Giữa lúc mối quan hệ của Lý Tuân, Chu Vận đang nồng nàn thì anh bất ngờ phạm tội phải vào tù. Phim không khai thác theo kiểu rập khuôn của một số bộ phim thanh xuân vườn trường. Phim khắc họa cảm xúc ngây thơ hồn nhiên của tuổi dậy thì nhưng cũng nhấn mạnh ý chí vươn lên nghịch cảnh.

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