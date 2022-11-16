Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp

Sao quốc tế 16/11/2022 23:06

Bất ngờ trở thành hiện được và được săn đón sau Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trần Phi Vũ hiện là cái tên sáng giá được nhiều sao nữ mong có cơ hội hợp tác.

Thời gian gần đây, Trần Phi Vũ có cơ hội tỏa sáng với vai chính trong Chiếu sáng anh, sưởi ấm em (tên cũ: Chiếc bật lửa và váy công chúa) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Twentine. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa chàng thiên tài lập trình Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và học giả trẻ Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). 

Ngoài cốt truyện, phim nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ kỹ năng diễn xuất và ngoại hình Trần Phi Vũ. Trong vai chàng IT lạnh lùng, nhân vật Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc.

Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp - Ảnh 1

Nhân vật Lý Tuân của Trần Phi Vũ đã gây bão truyền thông và các diễn đàn mạng xã hội vì gương mặt đẹp trai, mái tóc vàng của chàng trai trẻ đặc biệt bắt mắt. Mỹ nam vào top các ngôi sao được quan tâm hàng đầu hiện nay, cạnh tranh cùng những cái tên như Vương Hạc Đệ, Bạch Kính Đình, Hứa Khải....

Sau nhiều lần bị "tiếng tăm" được đóng phim do có sự chống lưng của bố mẹ khi bố là đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" Trần Hồng nhưng hiện tại đến phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trần Phi Vũ đã thành công bước đầu chứng minh năng lực của mình. Từ đây, nam diễn viên sinh năm 2000 cũng vào top các ngôi sao được quan tâm hàng đầu hiện nay, cạnh tranh cùng những cái tên như Vương Hạc Đệ, Bạch Kính Đình, Hứa Khải....

Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp - Ảnh 2

Nhờ sự bùng nổ bất ngờ này, Trần Phi Vũ trở thành cái tên sáng giá để các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" trong các dự án phim, người hâm mộ cũng bày tỏ sự chú ý đến các dự án tiếp theo của anh chàng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin anh chàng được nhắm cho vai chính trong tác phẩm cổ trang Hắc Liên Hoa Công Lược. 

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là những cái tên được xem xét cho vị trí nữ chính. Nếu thông tin này là đúng thì Trần Phi Vũ sẽ có cơ hội hợp tác cùng với một những tiểu hoa lứa 95 đình đám nhất hiện nay, dự tính cũng sẽ tạo nên 1 couple nhan sắc trong làng giải trí xứ Trung. 

Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp - Ảnh 3

Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp - Ảnh 4

Hắc Liên Hoa Công Lược kể về một cô nàng xuyên sách vào thời không yêu ma quỷ quái hoành hành, nam phụ nửa người nửa yêu, có tình cảm lệch lạc với tỷ tỷ của mình. Nhiệm vụ của nữ chính sau khi xuyên sách chính là quyến rũ nam phụ, khiến nam phụ không còn là nhân vật phản diện. 

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân được đánh giá là 2 ngôi sao nổi bật sau thế hệ của Dương Tử. Trong đó, vai diễn của Ngu Thư Hân trong bộ phim Thương Lan Quyết đã gây sốt màn ảnh Hoa ngữ. Từ một diễn viên không được nhiều chú ý, cô đã bứt phá và có thêm nhiều fan hâm mộ.

Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp - Ảnh 5

Còn về Triệu Lộ Tư, từ sau "Tinh hán xán lạn", Triệu Lộ Tư có bước tiến vững chắc, danh tiếng cũng đi lên. Đồng thời, nhờ bộ phim mà mỹ nhân họ Triệu được công nhận là tiểu hoa top đầu của thế hệ sau 95. 

Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp - Ảnh 6

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém

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Trần Phi Vũ từng tham gia đóng chính trong 2 tác phẩm "thanh xuân vườn trường" trước khi tạo nên sự bùng nổ của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đóng cùng Trương Tịnh Nghi.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân sao hoa ngữ

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