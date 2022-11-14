Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt

Sao quốc tế 14/11/2022 15:30

Có thể nói, nhờ vai diễn Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em mà Trần Phi Vũ ngày càng vụt sáng, đồng thời chứng minh được khả năng diễn xuất của mình.

Không ngoa khi nói Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là bộ phim hot nhất nhì ở thời điểm hiện tại. Một bộ phim ngôn tình Trung Quốc này khiến người người nhà nhà "mất ăn mất ngủ", bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt - Ảnh 1

Hai diễn viên chính Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi nhờ đó cũng tăng danh tiếng, được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Visual sáng, giống như bước ra từ trang sách công với diễn xuất ổn định của cặp nam - nữ chính được xem là yếu tố hút khán giả. 

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt - Ảnh 2

Đặc biệt, vai diễn Lý Tuân của Trần Phi Vũ thu hút sự chú ý của công chúng khi nam diễn viên được khen thể hiện nhân vật chính Lý Tuân một cách hoàn hảo, như soái ca trong truyện bước ra. 

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt - Ảnh 3

Nhân vật Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em lôi cuốn khán giả bởi cách xây dựng nhân vật mới mẻ, đó là một chàng trai hình thành tính cách từ những mất mát và đau thương trong cuộc sống chứ không như những chàng soái ca "10 người như 1" trong các bộ phim ngôn tình trong thời gian gần đây.  

Trong phim, Trần Phi Vũ "cân" được đa dạng tạo hình, từ tóc vàng, tóc nâu đến đầu đinh. Diễn viên sinh năm 2000 nhận nhiều lời khen ngợi ngũ quan sắc bén và không thể không kể đến nét diễn bằng ánh mắt thâm tình, chứa đựng đầy cảm xúc cay, đắng, ngọt bùi của nhân vật. 

Đối với Lý Tuân, cú sốc mất đi người mẹ yêu thương đã khiến cuộc đời anh thay đổi, anh trở nên lầm lì, ít nói và không muốn lại gần bất cứ ai. Điều này được Trần Phi Vũ thể hiện bằng ánh mắt chân thật, chứa đựng nhiều xúc cảm mà không cần dùng tới bất cứ lời nói nào.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt - Ảnh 4

Bên cạnh đó, với những hình ảnh được chia sẻ trong phân cảnh Lý Tuân ra tù, khán giả cũng cảm nhận được nhân vật qua một cái nhìn khác hơn. Trần Phi Vũ đã rất xuất sắc thả hồn vào trong ánh mắt cho thấy sự gai góc, bất cần đời sau khi trải qua nhiều đau khổ của nhân vật chính mà mình thể hiện.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt - Ảnh 5

Đặc biệt khi Lý Tuân nhìn Chu Vận, ta có thể thấy sắc thái ánh mắt gần như thay đổi, nó trở nên dễ thương và trìu mến hơn, cũng bởi cuộc đời Lý Tuân sau bao tháng ngày u ám, cuối cùng cũng có nắng ấm chiếu vào, đó chính là Chu Vận - một cô gái có trái tim nồng ấm, luôn quan tâm tới người khác.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em: Trần Phi Vũ thành công chinh phục khán giả thông qua diễn xuất 'lợi hại' bằng ánh mắt - Ảnh 6

Trước lối diễn xuất vượt bậc của Trần Phi Vũ trong bộ phim lần này, cư dân mạng nhận xét: "Trần Phi Vũ quả thực có tố chất con nhà nòi, diễn xuất truyền hình nhưng mang rất nhiều phong cách điện ảnh, cậu ấy chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn".

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Phân cảnh tạo trái tim bằng mã code của Lý Tuân khi "thả thính" crush Chu Vận trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đang được netizen xứ Trung bắt trend nhiệt tình.

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