Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ

Sao quốc tế 09/11/2022 19:41

Dù có bố mẹ là một trong những nhân vật quyền lực trong giới giải trí Trung Quốc nhưng Trần Phi Vũ luôn cố gắng chứng minh tài năng, có thể thành công nhờ chính thực lực của mình.

Ngay từ khi vừa lên sóng, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em với sự tham gia của đóng chính của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ và cả Việt Nam. Hiện tại, con trai đạo diễn lừng danh Trần Khải Ca đang là diễn viên gây chú ý bậc nhất với vai diễn Lý Tuân trong phim bởi visual cực phẩm, toát lên sức hấp dẫn đặc biệt, khí chất sang trọng như vương tử.

Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ - Ảnh 1

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, mẹ anh là "nữ diễn viên cổ trang đẹp nhất Trung Quốc"- Trần Hồng. Khi bắt đầu lấn sân vào sự nghiệp diễn xuất, Trần Phi Vũ được netizen Trung mệnh danh là “Thái tử Cbiz” vì có bố mẹ quá quyền lực.

Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ - Ảnh 2

Thế nhưng, nam diễn viên không hề ỷ vào thế lực gia đình mà luôn thể hiện quyết tâm theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc. Vào năm 19 tuổi, anh chàng đã có mặt tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh từ sáng sớm để dự thi - thái độ chăm chỉ này đã nhận được nhiều lời khen từ CĐM. 

Sau khi Trần Phi Vũ tốt nghiệp, cậu dấn thân vào con đường phim ảnh. Không chỉ có gương mặt điển trai, Trần Phi Vũ còn sở hữu chiều cao ấn tượng là 1m88. Chính vì vậy, anh chàng phù hợp với mọi tạo hình của nhân vật. Trước khi tạo nên sức hút từ bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trần Phi Vũ từng tham gia những bộ phim như Tương Dạ 1, Bí Quả, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta (bản điện ảnh) nhưng chưa tạo được tiếng vang lớn.

Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ - Ảnh 3

Là con trai đầu của Trần Khải Ca, áp lực từ tài năng và danh tiếng của ông bố đè nặng lên vai Trần Phi Vũ. Vậy nhưng, anh chàng vẫn bày tỏ khát vọng tài năng thật sự của mình sẽ được rèn luyện và được công chúng khẳng định. 

Trong một lần lên nhận giải thưởng, Trần Phi Vũ bày tỏ mong muốn vượt qua cái bóng của cha mình: "Tôi hy vọng ngày nào đó, mọi người sẽ nói đây là bố của Trần Phi Vũ, chứ không phải gọi tôi là con trai Trần Khải Ca".

Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ - Ảnh 4

Ở bộ phim truyền hình đầu tay của Trần Phi Vũ là Tương Dạ 1 đã nhận được nhiều lời khen bởi tinh thần kính nghiệp khi những cảnh quay võ thuật đều do chính Trần Phi Vũ tự mình thực hiện, không sử dụng diễn viên đóng thế.

Sau đó, Trần Phi Vũ gặp khó khăn khi phim Hạo y hành hoãn chiếu vô thời hạn. Vốn dĩ, Trần Phi Vũ chấp nhận đóng dòng phim đam mỹ nhiều rủi ro để lấy cơ hội bật lên. Song, dự định của nam diễn viên không thể trở thành sự thật vì vướng lệnh cấm từ cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc. 

Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ - Ảnh 5

Theo Sina, tài tử sinh năm 2000 không thiếu phim để đóng. Anh có ngoại hình thu hút, hình tượng đẹp, đời sống không scandal nên dù Hạo y hành không phát sóng, Trần Phi Vũ vẫn có khả năng để bật lên. Và Chiếc bật lửa và váy công chúa chính là hy vọng cho sự nghiệp chưa có nhiều bứt phá của anh.

Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ - Ảnh 6

Trong phim, tính cách của nhân vật Lý Tuân vừa ngang tàng, bá đạo nhưng lại thâm tình, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Trần Phi Vũ đã thể hiện tinh tế những biểu cảm muốn trêu đùa Chu Vận, nhưng luôn nghĩ đến cô, dành tình cảm đặc biệt cho cô. Chính vì vậy, nhân vật Lý Tuân được nhiều khán giả yêu thích. Bên cạnh đó, ngoại hình điển trai của Trần Phi Vũ cũng là nguyên nhân khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ - Ảnh 7

Tương tác giữa Trần Phi Vũ và bạn diễn Trương Tịnh Nghi cũng được đánh giá cao. Người đẹp sinh năm 1999 gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần nhưng có phần cá tính, độc lập. Cô là học trò của Châu Tấn, được nữ diễn viên dốc sức lăng xê. 

Trần Phi Vũ chứng minh tỏa sáng bằng thực lực, không cần dựa dẫm danh tiếng quyền lực từ bố mẹ - Ảnh 8

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Phân cảnh tạo trái tim bằng mã code của Lý Tuân khi "thả thính" crush Chu Vận trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đang được netizen xứ Trung bắt trend nhiệt tình.

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