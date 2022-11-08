Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát'

Sao quốc tế 08/11/2022 19:41

2 nam thần IT này đều "gây thương nhớ" với visual cực phẩm và những màn thể hiện tình yêu khiến dân tình "quắn quéo" vì quá đỗi ngọt ngào.

Trần Phi Vũ

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em là một trong những bộ phim nổi bật, được thảo luận rầm rộ trên các diễn đàn trong những ngày vừa qua với sự tham gia của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Trong đó, vai diễn Lý Tuân do Trần Phi Vũ thủ vai gây sốt với tạo hình "trai hư" nhan sắc cực phẩm với mái tóc vàng và tài năng vượt bậc trong ngành IT. 

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 1

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 2

Lý Tuân là sinh viên thuộc diện đặc cách tuyển sinh của trường Công nghệ thông tin Đại học Hồ Nam. Là một thiên tài lập trình badboy đã giúp Lý Tuân thuận lợi trong quá trình "cưa" crush như lén đăng nhập vào trang web của trường để đổi lịch học cho Chu Vận.

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 3

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 4

Anh chàng còn khiến dân tình náo loạn với màn viết code ra hình trái tim thả thính crush. Rất nhiều dân mạng cũng học hỏi theo chiêu tán tỉnh vừa độc lạ, vừa đáng yêu này trên các trang mạng xã hội. 

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 5

Nhiều netizen phải gật gù đồng ý rằng vai diễn Lý Tuân như được "đo ni đóng giày" cho Trần Phi Vũ. Với nhiều nét tương đồng về ngoại hình, Trần Phi Vũ vào vai "ngọt xớt" với hình tượng đẹp trai, tài giỏi nhưng bá đạo, đúng chuẩn các soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình.

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 6

Dương Dương

Góp mặt vào vai nam chính Tiêu Nại trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã giúp Dương Dương bước chân vào hàng tứ đại lưu lượng Cbiz. Đây được coi là huyền thoại của thể loại ngôn tình lãng mạn ra mắt năm 2016. Bộ phim điển hình cho câu chuyện tình của cặp nam sinh nữ tú vườn trường, từng làm mưa làm gió tại thị trường phim ảnh Châu Á, thời điểm phim lên sóng rating và lượt xem cao ngất ngưỡng. Đồng thời, tác phẩm luôn đứng đầu về thành tích các bảng xếp hạng những bộ phim được yêu thích nhất lúc bấy giờ. 

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 7

Trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương vào vai Tiêu Nại - nam thần của khoa Công nghệ thông tin vừa tốt nghiệp đại học đã thành lập một công ty lập trình game riêng. Vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai, lai còn giỏi giang bên cạnh gương mặt lúc thì lạnh lùng, khi lại ấm áp của anh chàng khiến trái tim của bao cô gái gục ngã. 

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 8

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 9

Ngoài Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương rất có duyên với tác giả Cố Mạn khi tiếp tục nhận vai nam chính trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong phim, anh chàng cũng tiếp tục hóa thân vào dạng vai soái ca công nghệ.

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 10

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 11

Vai diễn của Dương Dương là một kỹ sư hàng không vũ trụ, rất giỏi chơi game và chính điều này đã giúp Vu Đồ thành công tiếp cận và yêu đương với ngôi sao Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba đóng). 

Không chỉ có Trần Phi Vũ, màn ảnh Hoa ngữ từng có một nam thần IT từng khiến chị em 'u mê không lối thoát' - Ảnh 12

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Phân cảnh tạo trái tim bằng mã code của Lý Tuân khi "thả thính" crush Chu Vận trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đang được netizen xứ Trung bắt trend nhiệt tình.

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