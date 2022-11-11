Dàn nam thần học đường nổi loạn 'vạn người mê' của Cbiz: toàn nhan sắc cực phẩm, Trần Phi Vũ khiến fan 'mê mệt' nhất

Sao quốc tế 11/11/2022 14:17

Ngoài những nam thần "con nhà lành" học giỏi thì các chàng hotboy nổi loạn trong phim thanh xuân vườn trường Cbiz cũng khiến hội chị em mê đắm đuối.

Lý Tuân trong "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa"

"Chiếc bật lửa và váy công chúa" hiện đang là một trong những bộ phim ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ, với sức hút từ cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Đặc biệt vai chàng IT lạnh lùng Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ. Từ chiều cao lý tưởng 1m88, khuôn mặt thư sinh pha nét kiêu căng, ngông cuồng của tuổi trẻ như được "đo ni đóng giày" cho anh. 

Visual có chất "bad boy" với bộ tóc vàng nổi bật, tràn ngập hơi thở thanh xuân được fans khen ngợi hết lời như bước ra từ trong truyện. Đây có lẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn cả cho vai diễn Lý Tuân. Nhan sắc cực đỉnh, mang đậm hơi thở "nam thần trong tiểu thuyết" trong các hình ảnh do đoàn phim công bố khiến các fans "đổ đứ đừ". Đây đích thị chính là hình ảnh thủ khoa Lý trong mơ của các chị em.  

Dàn nam thần học đường nổi loạn 'vạn người mê' của Cbiz: toàn nhan sắc cực phẩm, Trần Phi Vũ khiến fan 'mê mệt' nhất - Ảnh 1

Tưởng Chính Hàn trong "Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời"

Trong bộ phim ngôn tình thanh xuân "Trăm Năm Hòa hợp, Ước Định Một Đời" làm mưa làm gió trong cộng đồng mọt phim một thời bởi những cảnh quay không thể ngọt ngào hơn giữa hai nhân vật chính Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hy. Qua đó hình tượng chàng nam chính Vương An Vũ (vai Tưởng Chính Hàn) đang được cư dân mạng "u mê".  

Tạo hình đầu đinh trong phim của anh chàng được đánh giá là khá nổi loạn nhưng lại vô cùng cuốn hút, không những không "xi nhê" gì đến nhan sắc mà còn tạo hiệu ứng thêm cho phim – đúng chất một chàng trai "hổ báo" vì tình yêu mà thay đổi. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng chemistry tốt với bạn diễn, Vương An Vũ còn gây ấn tượng mạnh với đôi mắt ôn nhu đầy thâm tình và những câu thoại làm xiêu lòng khán giả.

Dàn nam thần học đường nổi loạn 'vạn người mê' của Cbiz: toàn nhan sắc cực phẩm, Trần Phi Vũ khiến fan 'mê mệt' nhất - Ảnh 2

Đạo Minh Tự trong "Tân Vườn Sao Băng"

Nam diễn viên 9x Vương Hạc Đệ - người thủ vai Đạo Minh Tự trong Vườn Sao Băng 2018 – cũng là một cái tên cực "hot" tại Đại lục. Vương Hạc Đệ trở thành chủ đề được người người nhà nhà bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội với hình tượng badboy trong phim Tân Vườn Sao Băng. 

Vương Hạc Đệ chiếm sóng truyền thông trong thời gian dài bởi thần thái "bad boy" cùng ngoại hình bắt mắt. Sở hữu chiều cao "khủng" 1m84 cùng phong cách cực "ngầu", Vương Hạc Đệ chính là nam thần thế hệ mới trên màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ.

Dàn nam thần học đường nổi loạn 'vạn người mê' của Cbiz: toàn nhan sắc cực phẩm, Trần Phi Vũ khiến fan 'mê mệt' nhất - Ảnh 3

Lộ Tinh Hà trong "Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta"

Lộ Tinh Hà trong phần đầu phim được giới thiệu là một hình ảnh badboy tiêu biểu; một hình mẫu con nhà giàu, tính tình ngang bướng, bất cần và đến trường chỉ để cho bố mẹ vui lòng mà không cần quan tâm đến kết quả. Nhân vật Lộ Tinh Hà có phần xao nhãng chuyện học hành, vì cậu muốn được đi theo sở trường hội họa mà mình từ lâu đam mê từ lâu.

Song nếu nói về sự thông minh thì Tinh Hà cũng chẳng phải "dạng vừa". Ví dụ khi chuyên tâm nghiên cứu môn Hóa học, cậu đã làm ra một thí nghiệm có quy mô ở mức… sân trường chứ không gói gọn trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, Tinh Hà còn là người khá uyên bác trong lĩnh vực thi phú và hội họa.

Dàn nam thần học đường nổi loạn 'vạn người mê' của Cbiz: toàn nhan sắc cực phẩm, Trần Phi Vũ khiến fan 'mê mệt' nhất - Ảnh 4

Ngô Bách Tùng trong "Gửi Thời Thanh Xuân Ngây thơ Tươi Đẹp"

Được biết đến là nam phụ học đường của màn ảnh Hoa Ngữ, Cao Chí Đình từng khiến biết bao chị em mê mệt trong vai diễn Ngô Bách Tùng trong "Gửi Thời Thanh Xuân Ngây thơ Tươi Đẹp". Hình ảnh của Ngô Bách tùng, một chàng trai tươi tắn, luôn tàn đầy năng lượng, đặc biệt là cực kỳ si tình, luôn là cái bóng đứng sau cuộc tình của Tiểu Hi và Giang Thần.

Điển trai, nụ cười rạng rỡ, dù không học giỏi thậm chí còn rất ngang ngạnh nhưng luôn bảo vệ Tiểu Hi mỗi lần cô bị tổn thương. Nhiều khán giả thậm chí còn mong kết cục Tiểu Hi sẽ thuộc về nam phụ bởi Ngô Bách Tùng thực sự là ánh trăng sáng trong lòng người xem.

Dàn nam thần học đường nổi loạn 'vạn người mê' của Cbiz: toàn nhan sắc cực phẩm, Trần Phi Vũ khiến fan 'mê mệt' nhất - Ảnh 5

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm

Sau những cảnh "mật ngọt" giữa Lý Tuân và Chu Vận, thì bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em bắt đầu đi tới những phân cảnh "ngược tơi bời", dự báo người xem chuẩn bị "khóc hết nước mắt".

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