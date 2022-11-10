Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm

Sao quốc tế 10/11/2022 14:46

Sau những cảnh "mật ngọt" giữa Lý Tuân và Chu Vận, thì bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em bắt đầu đi tới những phân cảnh "ngược tơi bời", dự báo người xem chuẩn bị "khóc hết nước mắt".

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Tên cũ: Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) đang là bộ phim được quan tâm nhất hiện nay. Với diễn xuất "tròn trịa" cùng tạo hình nhân vật cực kỳ cuốn hút của hai diễn viên chính là Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đã giúp bộ phim trở thành chủ đề hot, được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim. 

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm - Ảnh 1

Những ngày qua, ở các tập phim đầu, người xem "đắm chìm" trong câu chuyện tình của chàng badboy nhưng học giỏi đầy bá đạo Lý Tuân (Trần Phi Vũ thủ vai) và cô bạn tiểu thư đáng yêu Chu Vận (Trương Tịnh Nghi đảm nhận). Nhưng vui vẻ chưa bao lâu, thì trong 2 tập phim mới nhất, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã dần mở ra quá khứ đầy đau lòng của nhân vật Lý Tuân, dự báo người xem chuẩn bị "tốn khăn giấy" lau nước mắt. 

Cụ thể, trong diễn biến mới nhất, sau kỳ thi bóng chuyền, Lý Tuân đã phải nhập viện. Cũng tại đây, Chu Vận được gặp chị gái cậu và dần biết được quá khứ u buồn của Lý Tuân. Năm cấp 3, chỉ vì muốn kiếm thêm tiền để chữa bệnh ung thư cho mẹ mà Lý Tuân đã đồng ý giúp bạn làm giả điểm thi nhưng không may bị trường phát hiện và bị đuổi học. Nhưng trớ trêu thay, người xử lý vụ việc này lại là chủ nhiệm Lưu - mẹ của Chu Vận. 

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm - Ảnh 2

Trong một đêm mưa lớn, Lý Tuân một mình tìm đến nhà chủ nhiệm Lưu để xin giúp cho cậu bạn rằng bản thân một mình chịu trách nhiệm. Và cũng từ đây, một không gian đối lập đầy phũ phàng giữa căn phòng đầy ánh sáng ấm áp, khung cảnh một gia đình quây quần đang tổ chức sinh nhật cho cô gái bên trong cũng chính là Chu Vận như "dằn xé" sự cô độc, lạnh lẽo một mình đứng dầm mưa bị bóng tối bao trùm của Lý Tuân đã khiến cậu nhận thức được khác biệt giữa bản thân và cô lớn đến cỡ nào.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm - Ảnh 3

Có lẽ vì vậy Lý Tuân luôn gọi Chu Vận là công chúa bởi cô là sự tồn tại mà cậu khó có thể chạm đến, nhưng khoảnh khắc Chu Vận chạy vội ra đưa chiếc ô cho Lý Tuân cũng đã bắt đầu định mệnh về sau của hai người.

Sau khi bị đuổi học, Lý Tuân dù trở về bệnh viện ngay nhưng vẫn không kịp gặp mẹ lần cuối. Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm là cuộc ẩu đả đến chấn thương cột sống của Lý Tuân khi nghe anh rể nói những lời khó nghe về mẹ. Dẫu đau đớn nhưng Lý Tuân vẫn một mực không chịu phẫu thuật bởi cậu đã không cứu được mẹ, bản thân làm sao có thể làm phẫu thuật. Dù có bị cuộc sống vùi dập, Lý Tuân vẫn không chịu khuất phục trước số mệnh, cậu phải tự mình trở nên ưu tú, cậu chỉ tin vào bản thân thay vì số phận, cũng từ đó quyết định nhuộm mái tóc vàng nổi bật hơn so với người khác.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm - Ảnh 4

Có thể nói, Trần Phi Vũ đã rất xuất sắc khi lột tả được sự u uất trong con người của Lý Tuân bằng diễn xuất qua đôi mắt khiến người xem ám ảnh. Những nỗi đau về tinh thần và thể xác trong quá khứ đã khiến Lý Tuân trở nên gai góc và bất cần đời, như lời Chu Vận thường nói là cậu luôn “xù lông nhím” lên mỗi khi người khác chạm đến mình.

Mang dáng vẻ bên ngoài là một chàng trai thiên tài nhưng ngông nghênh, bá đạo chẳng ai muốn lại gần nhưng trên thực tế ít ai biết Lý Tuân đã trải qua quá khứ đáng thương đến nhường nào. Nhưng với sự mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết tâm, Lý Tuân quyết sẽ tự mở ra một con đường cho chính bản thân mình. 

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm - Ảnh 5

Theo nguyên tác, cốt truyện còn rất nhiều khúc cua, rất nhiều cao trào về hành trình tình yêu đầy chông gai của Lý Tuân – Chu Vận đang chờ người xem khám phá. 

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Phân cảnh tạo trái tim bằng mã code của Lý Tuân khi "thả thính" crush Chu Vận trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đang được netizen xứ Trung bắt trend nhiệt tình.

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