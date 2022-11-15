Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém

Sao quốc tế 15/11/2022 15:03

Trần Phi Vũ từng tham gia đóng chính trong 2 tác phẩm "thanh xuân vườn trường" trước khi tạo nên sự bùng nổ của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đóng cùng Trương Tịnh Nghi.

Hà Lam Đậu

Phiên bản điện ảnh Điều tuyệt vời nhất của chúng ta đánh dấu sự hợp tác lần đầu của Trần Phi VũHà Lam Đậu

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 1

Dù bản điện ảnh cũng được nhận xét là rất hay, nhưng cái bóng của bản truyền hình quá lớn, nên bộ phim không phải quá đột phá. Tuy thành công về mặt phòng vé nhưng trên Douban, phim chỉ đạt 5,9 điểm, kém xa so với phiên bản webdrama (8,9 điểm) do Lưu Hạo Nhiên và Đàm Tùng Vận thể hiện.

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 2

Trên weibo, nhiều netizen Trung Quốc đều đồng loạt cho rằng Trần Phi Vũ là một lựa chọn "đẹp" nhưng không hợp trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Nữ chính Hà Lam Đậu cũng không thể vượt qua cái bóng của đàn chị Đàm Tùng Vận.

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 3

Âu Dương Na Na

Năm 2017, bộ phim điện ảnh Bí quả do Trần Phi Vũ đóng cùng "công chúa cello" Âu Dương Na Na nhanh chóng thành công. 

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 4

Trong phim cả hai vào vai một cặp thanh mai trúc mã. Cặp đôi toát lên vẻ trẻ trung, thuần khiết và trong sáng của mối tình đầu. Chính vì tạo hình tươi trẻ, tràn ngập thanh xuân cùng với chemistry "cực đỉnh" của cặp đôi trong phim mà thời điểm đó, tin đồn cả 2 hẹn hò cũng nổi lên rầm rộ.

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 5

Dân mạng cho rằng cặp đôi này cực kỳ hợp nhau cả về gia thế lẫn ngoại hình. Không ít lần cả hai bị netizen "soi" bằng chứng hẹn hò khi có nhiều phụ kiện giống nhau, thậm chí bị bắt gặp ở cùng một địa điểm. Thế nhưng, cả hai cũng nhanh chóng phủ nhận tin đồn ngay sau đó. 

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 6

Sau này, Trần Phi Vũ quyết định ấn nút bỏ theo dõi Instagram của bạn diễn sau khi bị đồn quá nhiều lần. Hiện Âu Dương Na Na có tin đồn có người yêu mới là nam diễn viên Trạch Tử Lộ. 

 Trương Tịnh Nghi

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi nhiều lần khiến netizen đứng ngồi không yên vì quá xứng đôi vừa lứa vì màn kết hợp vô cùng ăn ý trong phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa). Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi gây sốt nhất nhì hiện tại.

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 7

Không chỉ vậy, trên phim đã ngọt ngào, ánh mắt 'phóng điện' liên tục thì hình ảnh hậu trường lại càng khiến fan phim phải 'quắn quéo'.

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 8

Trước đó, đoàn phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em cũng tung ra loạt ảnh cặp đôi này tương tác tại hiện trường phim. Dù chỉ đơn thuần là đứng cạnh nhau, không show quá nhiều bằng hành động hình thể nhưng cả 2 vẫn đem đến cảm giác couple vô cùng mạnh mẽ. Đáng chú ý là khoảnh khắc Trần Phi Vũ nhìn Trương Tịnh Nghi ngọt ngào làm sao, khiến người xem cảm nhận được một cách đầy đủ hương vị của tình yêu thanh xuân, đầu đời, ngọt ngào và đáng yêu.

Trước khi 'hẹn hò' Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ từng 'nên duyên' với 2 mỹ nhân thanh xuân, nhan sắc cực phẩm không kém - Ảnh 9

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Phân cảnh tạo trái tim bằng mã code của Lý Tuân khi "thả thính" crush Chu Vận trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đang được netizen xứ Trung bắt trend nhiệt tình.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em Âu Dương Na Na Hà Lam Đậu phim hoa ngữ sao hoa ngữ

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