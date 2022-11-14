Xem phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em nhưng netizen cứ trông Trần Phi Vũ 'đi tù', biết được lý do càng ngỡ ngàng hơn

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đang là bộ phim thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả nhờ chuyện tình cảm nhiều cảm xúc, màu sắc giữa thiên tài lập trình Lý Tuân ( Trần Phi Vũ ) và "công chúa của anh" Chu Vận ( Trương Tịnh Nghi ).

Hiện bộ phim đã đi được nửa chặng dường với nhiều tình tiết mới diễn ra, trong những tập mới nhất, Lý Tuân đã thành công giúp cho Chu Vận trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho bạn mình năm xưa qua cuộc thi tin học. Cả hai cũng bắt đầu dần thừa nhận tình cảm dành cho nhau.

Đúng như dự đoán, visual cuốn hút cùng với chemistry ngập tràn cảm xúc của cặp đôi nam nữ chính đã hoàn toàn chinh phục khán giả, bỗng chốc đắm chìm vào câu chuyện day dứt của họ mà khó lòng thoát ra được. Đặc biệt, những cử chỉ ngọt ngào của cả hai lại càng khiến fan phim phải "quắn quéo".

Trong khi có người thì đắm chìm vào trong những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi nhân vật chính, người thì không khỏi hồi hộp, lo lắng khi đến một ngày cả hai sẽ phải chia xa vì biến cố cuộc đời.

Những cảnh hạnh phúc của cặp đôi Lý Tuân và Chu Vận cũng báo hiệu cho những tình tiết ngược tâm sắp tới, khi Lý Tuân vì một biến cố phải đi tù suốt 3 năm, trong khi đó Chu Vận đi du học nước ngoài - điều này đã được tiết lộ ở đầu phim.

Ngoài ra, Cao Kiến Hồng - nhân vật là bạn thân của Chu Vận và Lý Tuân cũng lộ rõ sự ghen tức với nam chính, nên rất có thể anh ta sẽ là một trong những nguyên do chính khiến Lý Tuân lâm vào tình cảnh khốn cùng.

Chính vì lo sợ sẽ bị hụt hẫng với những tình tiết tréo ngoe, ngược tâm của hai nhân vật mà không ít người xem bày tỏ nguyện vọng mong Lý Tuân "đi tù" càng sớm càng tốt, để cho cặp nhân vật chính lại có thể trở về bên nhau và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Bên cạnh đó, nhiều netizen cho rằng, Trần Phi Vũ trong tạo hình cắt đầu đinh khi mới ra tù rất đẹp trai, trông "ngầu hơn" thời đi học rất nhiều!

Dù sắp tới phim có phần ảm đạm, cảm xúc trầm buồn luôn hiện hữu khi theo dõi Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em nhưng đây vẫn đáng là những tập phim để bạn theo dõi để biết được những khó khăn trong hành trình yêu của cặp đôi Lý Tuân - Chu Vận. Từ đó, tận hưởng một cách trọn vẹn những giây phút hạnh phúc về sau.