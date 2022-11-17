Trương Tịnh Nghi - 'cô công chúa' từ trong phim đến ngoài đời: nhan sắc thanh thuần, đỗ đại học top đầu, được đích thân Châu Tấn nâng đỡ

Sao quốc tế 17/11/2022 10:38

Ngoài Trần Phi Vũ, độ hot của "Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" không thể không nhắc đến "công chúa Chu Vận" Trương Tịnh Nghi. Profile cô nàng khiến ngoài đời khiến không ít người phải trầm trồ.

Kể từ khi lên sóng, độ hot của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu đi xuống. Bộ phim khiến người xem khó mà rời mắt không chỉ bởi những tình tiết hấp dẫn, mà còn với màn chemistry cực ăn ý của "thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ (trong vai Lý Tuân) và Trương Tịnh Nghi.

Trương Tịnh Nghi - 'cô công chúa' từ trong phim đến ngoài đời: nhan sắc thanh thuần, đỗ đại học top đầu, được đích thân Châu Tấn nâng đỡ - Ảnh 1

Trong đó, nàng "công chúa Chu Vận" Trương Tịnh Nghi ngoài đời cũng sở hữu một profile "xịn xò" không kém, khiến người khác phải bất ngờ.

Trương Tịnh Nghi (SN 1999) tại Hồ Nam, Trung Quốc. Cũng giống như Trần Phi Vũ, hành trình theo đuổi diễn xuất của cô bắt đầu khi Tịnh Nghi xuất sắc thi đậu vào khoa diễn xuất Học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2017 với điểm số 480. Đây cũng chính là ngôi trường được coi là lò đào tạo minh tinh Cbiz, có thể kể đến như: Triệu Vy, Dương Mịch, Lý Hiện, Ngô Lỗi, Quan Hiểu Đồng,...

Trương Tịnh Nghi - 'cô công chúa' từ trong phim đến ngoài đời: nhan sắc thanh thuần, đỗ đại học top đầu, được đích thân Châu Tấn nâng đỡ - Ảnh 2

Trong năm thi đó, Trương Tịnh Nghi cũng được đánh giá là một trong số thí sinh có nhan sắc nổi bật nhất. Vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo cùng đôi mắt sâu lắng của cô được ví như những minh tinh điện ảnh Hong Kong thập niên 90.

Trương Tịnh Nghi - 'cô công chúa' từ trong phim đến ngoài đời: nhan sắc thanh thuần, đỗ đại học top đầu, được đích thân Châu Tấn nâng đỡ - Ảnh 3

Ngay sau khi nhập học, mỹ nhân 9x liền lập tức ký hợp đồng với Đông Thân Vị Lai, công ty do Châu Tấn và Trần Khôn thành lập. Cô được chính tay Đại hoa đán Châu Tấn bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất, dìu dắt những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Cô nàng thậm chí còn được "Tam Kim Ảnh Hậu" đưa vào chương trình Hướng Về Cuộc Sống nhằm quảng bá tên tuổi.

Trương Tịnh Nghi - 'cô công chúa' từ trong phim đến ngoài đời: nhan sắc thanh thuần, đỗ đại học top đầu, được đích thân Châu Tấn nâng đỡ - Ảnh 4

Năm 2018, vai diễn Lý An Nhiên trong phim Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển đánh dấu bước đầu gia nhập giới giải trí Hoa ngữ của Trương Tịnh Nghi. Năm 2019, Trương Tịnh Nghi có cơ hội tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau. Nhan sắc trong sáng, thanh thuần của "công chúa" khiến không ít trái tim khán giả rung động. Thậm chí, nhiều người còn ví von cô nàng như "mối tình đầu" đáng mong ước của bao người.

Sự nghiệp của Trương Tịnh Nghi được ghi dấu bởi không ít những tác phẩm có tiếng tăm như: Nhất Kiến Khuynh Tâm, Tất Cả Về Mẹ Tôi, Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển...

Trương Tịnh Nghi - 'cô công chúa' từ trong phim đến ngoài đời: nhan sắc thanh thuần, đỗ đại học top đầu, được đích thân Châu Tấn nâng đỡ - Ảnh 5

Đến năm 2022, bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mà Trương Tịnh Nghi tham gia thực sự bùng nổ trên mạng xã hội. Vẻ dịu dàng, e ấp cũng như diễn xuất tròn vẹn hình tượng nhân vật từ Trương Tịnh Nghi tạo hiệu ứng vô cùng tốt trong mắt khán giả. 

Trương Tịnh Nghi - 'cô công chúa' từ trong phim đến ngoài đời: nhan sắc thanh thuần, đỗ đại học top đầu, được đích thân Châu Tấn nâng đỡ - Ảnh 6

Là học trò được dẫn dắt bởi chính đại hoa đán Châu Tấn và nam diễn viên Trần Khôn, thêm dung mạo và tài năng đều được đánh giá cao, Trương Tịnh Nghi được kỳ vọng là hạt giống tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ sắp tới đây. 

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Bất ngờ trở thành hiện được và được săn đón sau Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trần Phi Vũ hiện là cái tên sáng giá được nhiều sao nữ mong có cơ hội hợp tác.

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