Vì sao 'cảnh nóng' của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' chưa xuất hiện?

Theo nguyên tác, "Chiếc bật lửa và váy công chúa" sẽ có những cảnh thân mật của cặp đôi nam nữ chính. Thế nhưng, trong gần 20 tập vừa qua, phim chưa có bất kỳ một "cảnh nóng" nào.

Từ đầu năm đến nay, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến không ít tác phẩm ra mắt đạt chất lượng tốt. Sau màn trở lại ấn tượng của Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, tháng 11 này chứng kiến cuộc đổ bộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Ban đầu, phim của họ không mấy ấn tượng với công chúng từ khi công bố dự án. Bởi hai diễn viên chính không phải là cái tên quá hot với công chúng. Họ đều là những người trẻ, kinh nghiệm diễn xuất chưa thật sự chín muồi. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là khi Chiếc bật lửa và váy công chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lên sóng đã nhận những phản ứng tốt bất ngờ của khán giả.

Trần Phi Vũ, Tịnh Nghi được đánh giá cao trong phim. Ảnh: Internet Chiếc bật lửa và váy công chúa kể về hành trình yêu đương 7 năm vượt qua bao sóng gió của cặp đôi Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) và Lý Tuân (Trần Phi Vũ). Họ quen nhau từ thời đại học, sau đó phải chia xa 3 năm vì biến cố Lý Tuân vướng vào vòng lao lý. Chính vì có niềm vui, nỗi buồn cùng những nỗi nhớ nhung day dứt, nên trong truyện gốc thì chuyện tình của cặp đôi nhân vật chính cũng được miêu tả với nhiều "cảnh nóng". Chiếc bật lửa và váy công chúa chưa có một cảnh nóng. Ảnh: Internet Trong nguyên tác, rõ ràng cặp sao chính thường có những hành động thân mật, thể hiện tình cảm với đối phương. Nhưng ở bộ phim, cả hai dường như không thể hiện tình cảm quá đà, thậm chí những màn tương tác chủ yếu đến những tình huống hài hước, vui vẻ.

Theo tiết lộ từ phía truyền thông Hoa ngữ, vì đây là bộ phim thời sinh viên, chủ yếu tập trung tình cảm thanh xuân vườn trường, chính vì thế ý đồ của đạo diễn là muốn xây dựng mô tuýp phim có phần tươi sáng hơn. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, có rất nhiều chi tiết ngầm khẳng định mối quan hệ của Chu Vận và Lý Tuân đã lên một "tầm cao mới". Như tập 19 vừa rồi, cả hai có nói đùa với nhau là "hoạt động gân cốt" - một cách diễn đạt chuyện "giường chiếu" tinh tế, hài hước và không hề nhạy cảm. Hay nhiều cảnh phim cũng có thấy Chu Vận ở qua đêm nhà Lý Tuân và chắc chắn giữa họ đã có điều gì đó của những cặp đôi yêu nhau lâu năm. Dù vậy có thể thấy ở nhiều đoạn cut phần 2 của Chiếc bật lửa và váy công chúa, khi Lý Tuân và Chu Vận đều đã trưởng thành, đạo diễn sẽ chú trọng thể hiện nhiều khía cạnh "người lớn" hơn, nên những người theo dõi bộ phim cũng đang hồi hộp chờ đợi. Những tập tiếp theo của bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa hứa hẹn sẽ tràn ngập những phân cảnh ngọt ngào hơn nữa. Mặc dù sớm biết sau giai đoạn này, cả hai buộc phải bước vào tình tiết ngược tâm, trải qua những thử thách trong hành trình trưởng thành. Nhưng hẳn mọt phim sẽ tận hưởng trọn vẹn những mật ngọt trước mắt đã.

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