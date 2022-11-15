Thực hư thông tin Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn tổ chức đám cưới vào năm sau

Diễn viên Mã Quốc Minh và bạn gái Thang Lạc Văn dọn về chung sống sau 2 năm hẹn hò, truyền thông cho biết 2 ngôi sao sẽ kết hôn vào năm tới.

Sina Entertainment đưa tin, vào ngày 14/11, Mã Quốc Minh xuất hiện tại bữa tiệc kỷ niệm 55 năm thành lập đài TVB. Tại đây, tài tử đã trả lời về thông báo anh sẽ kết hôn cùng Thang Lạc Văn vào năm tới. Tài tử nói rõ: "Thực tế, một phóng viên hỏi tôi có muốn kết hôn vào năm tới không, và tôi nói rằng tôi có ý định kết hôn vào năm tới. Tôi muốn kết hợp lễ cưới và một chuyến du lịch.

Nhưng tôi không hiểu làm thế nào các bài báo lại được viết rằng tôi thông báo kết hôn vào năm tới. Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ thông báo chuyện kết hôn". Mã Quốc Minh và bạn gái Thang Lạc Văn. Ảnh: Internet Khi được hỏi có phải tuýp người lãng mạn và tổ chức một màn cầu hôn long trọng, Mã Quốc Minh chia sẻ: "Thực ra tôi không phải là người lãng mạn, nhưng tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều muốn có một màn cầu hôn tuyệt vời, vì thế tôi sẽ làm".

Trước đó, tài tử TVB cho biết hai người quyết định dọn về một nhà ở Tseung Kwan O. Từ khi chung sống, họ chưa bao giờ cãi nhau. Sống với bạn gái - một phụ nữ rất yêu mèo - Mã Quốc Minh cũng dần quấn quýt những người bạn bốn chân. Anh và Lạc Văn hiện nuôi chung hai con mèo. Mỗi khi anh đi, lũ mèo thường quấn vào chân anh, theo anh cả vào nhà vệ sinh. Khi bạn gái đi công tác xa nhà, anh thay cô chăm sóc chúng, cảm giác như bố chăm những đứa trẻ. Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn công khai mối quan hệ vào năm 2020. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác (Mã Quốc Minh 48 tuổi, Thang Lạc Văn 35), cả hai cho biết họ hòa hợp. Từ khi thành đôi, họ đồng hành trong mọi chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè, đi ăn... Mã Quốc Minh khen bạn gái vui vẻ, lạc quan, tính trẻ con và luôn cần người ở bên chăm sóc. Quốc Minh từng đóng Đổ thành quần anh hội, Hoàng đế lưu manh, Cung tâm kế 2, Bao la vùng trời 2... Trước đó, anh yêu Hoàng Tâm Dĩnh - Á hậu Miss Hong Kong 2012. Tài tử chia tay Tâm Dĩnh sau khi cô lộ video ôm hôn ca sĩ Hứa Chí An năm 2019. Tuy chia tay, Mã Quốc Minh nhiều lần động viên Tâm Dĩnh. Trên On, anh từng nói mong khán giả cho bạn gái cũ cơ hội làm lại. Thang Lạc Văn năm nay 35 tuổi, có xuất thân bề thế. Cha cô là nam diễn viên Thang Trấn Tông, chú là tài tử Thang Trấn Nghiệp. Theo On, cha mẹ của Thang Lạc Văn ưng ý "con rể tương lai". Cô từng hẹn hò nhiều ngôi sao như Lưu Khải Uy, Lê Nặc Ý, Trịnh Tử Bang...

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