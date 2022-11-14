Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên?

Sao quốc tế 14/11/2022 21:55

Hình ảnh Phùng Thiệu Phong say khướt giữa đêm, rồi liên tục nắm tay một đạo diễn với vẻ mặt tha thiết trở thành đề tài bàn luận của dân mạng.

Theo Sina, kể từ khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh liên tục bận rộn với các dự án. Các “tài nguyên” trong làng giải trí của cô đến không ngừng.

Chỉ trong 1 năm sau ly hôn, nữ diễn viên đã quay ít nhất 3 bộ phim, tham gia các show truyền hình. Cô cũng trở thành “con cưng” của nhiều nhãn hàng, xuất hiện liên tục trong các quảng cáo.

Cô cũng tạo được dấu ấn nhất định khi có sự chuyển mình trong hình ảnh. Triệu Lệ Dĩnh không còn đóng khung bản thân trong các bộ phim cổ trang, mà hướng tới dòng phim tâm lý xã hội như phim Hạnh Phúc đến Vạn gia, Ai là hung thủ, Dã man sinh trưởng và sắp tới là bom tấn Dữ phượng hành.

Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ở 2 chiều hướng trái ngược hậu ly hôn. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại ở thế đối lập. Anh gần như dậm chân tại chỗ khi số lượng phim tham gia khá ít ỏi. Theo một số nguồn tin của Soha, nam diễn viên thậm chí còn không có hợp đồng quảng cáo mới nào hậu ly hôn.

Gần đây, một số phương tiện truyền thông đồn thổi hình ảnh xuất hiện của Phùng Thiệu Phong. Hôm đó Phùng Thiệu Phong đã dự tiệc tối với đạo diễn và các nhà làm phim vào lúc nửa đêm, chắc hẳn anh đã cạn kiệt tài nguyên từ lâu. Khi bước ra cửa sau bữa ăn tối, Phùng Thiệu Phong hơi loạng choạng, có vẻ như đang trong cơn say.

Trong ảnh Phùng Thiệu Phong liên tục nắm tay đạo diễn. Khi đạo diễn chuẩn bị rời đi, Phùng Thiệu Phong lại kéo lại, sau đó tiếp tục thảo luận điều gì đó, vẻ mặt của anh có vẻ hơi khiêm tốn. Nhiều người đặt dấu hỏi: Liệu phải chăng tài tử đang nhờ mối quan hệ để xin tài nguyên? Kể từ sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong xuông dốc không phanh. 

Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên? - Ảnh 2
Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên? - Ảnh 3
Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên? - Ảnh 4
Phùng Thiệu Phong nửa đêm say khướt, nắm tay đạo diễn xin tài nguyên. Ảnh: Internet

 

Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên? - Ảnh 5
Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên? - Ảnh 6
Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên? - Ảnh 7
Chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh đang giảm phong độ đến vậy? Ảnh: Internet

Tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Cặp đôi kết thúc cuộc hôn nhân chỉ sau hơn 2 năm về chung một nhà. Cho tới tận bây giờ, netizen vẫn mong ngóng cặp đôi có thể quay về bên nhau.

Thười gian gần đây, truyền trông Trung Quốc bất ngờ tiết lộ tình tiết cực hot về cặp đôi từng đình đám Cbiz. Nguồn tin cho biết, hiện giờ, Phùng Thiệu Phong đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Nam diễn viên vẫn tha thiết được tái hợp với vợ cũ.

Tuy nhiên, chi tiết mà netizen bất ngờ hơn chính là việc Phùng Thiệu Phong suy sụp, khóc lóc thổ lộ với vợ cũ: "Anh đã yêu em bằng mọi giá thế mà em lại tàn nhẫn như vậy". Thế nhưng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của chồng cũ.

Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên? - Ảnh 8

Chia sẻ về lý do không quay lại với Phùng Thiệu Phong, nàng "Sam Sam" cho rằng dù cô và chồng cũ có "gương vỡ lại lành" thì tình cảm vẫn có vết xước.

Và ở thời điểm hiện tại, cô cảm thấy mình và chồng cũ thích hợp làm bạn bè, đồng nghiệp hơn là vợ chồng. Đồng thời, Triệu Lệ Dĩnh cũng bày tỏ mong muốn cả hai sẽ giữ được mối quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con chung là bé Tưởng Tưởng.

Tài tử Phùng Đức Luân già dặn như 'ông chú' 60 tuổi, dân mạng réo tên Thư Kỳ 'dùng chồng như phá'

Tài tử Phùng Đức Luân già dặn như 'ông chú' 60 tuổi, dân mạng réo tên Thư Kỳ 'dùng chồng như phá'

Xuất hiện trong chương trình mới đây, ông xã Thư Kỳ khiến nhiều người giật mình trước nhan sắc xuống cấp, râu ria lởm chởm.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong hậu ly hôn sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tài tử Phùng Đức Luân già dặn như 'ông chú' 60 tuổi, dân mạng réo tên Thư Kỳ 'dùng chồng như phá'

Tài tử Phùng Đức Luân già dặn như 'ông chú' 60 tuổi, dân mạng réo tên Thư Kỳ 'dùng chồng như phá'

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' Hứa Duy Ân lên xe hoa với ông xã kém 3 tuổi, bật khóc trong đám cưới cổ tích

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' Hứa Duy Ân lên xe hoa với ông xã kém 3 tuổi, bật khóc trong đám cưới cổ tích

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua

CĂNG: Cộng đồng fan Dương Tử đâm đơn kiện fan Thành Nghị vì tội danh phỉ báng?

CĂNG: Cộng đồng fan Dương Tử đâm đơn kiện fan Thành Nghị vì tội danh phỉ báng?

Xa Thị Mạn không nôn nóng kết hôn, muốn tìm được một nửa đích thực ở độ tuổi U50

Xa Thị Mạn không nôn nóng kết hôn, muốn tìm được một nửa đích thực ở độ tuổi U50

Quý ông U50 Tô Hữu Bằng ghi điểm tuyệt đối vì hành động tinh tế dành cho phái đẹp

Quý ông U50 Tô Hữu Bằng ghi điểm tuyệt đối vì hành động tinh tế dành cho phái đẹp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 19 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI