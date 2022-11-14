Phùng Thiệu Phong thảm hại sau ly hôn: Mượn rượu để hạ mình xin đạo diễn tài nguyên?

Chỉ trong 1 năm sau ly hôn, nữ diễn viên đã quay ít nhất 3 bộ phim, tham gia các show truyền hình. Cô cũng trở thành “con cưng” của nhiều nhãn hàng, xuất hiện liên tục trong các quảng cáo.

Theo Sina, kể từ khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh liên tục bận rộn với các dự án. Các “tài nguyên” trong làng giải trí của cô đến không ngừng.

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại ở thế đối lập. Anh gần như dậm chân tại chỗ khi số lượng phim tham gia khá ít ỏi. Theo một số nguồn tin của Soha, nam diễn viên thậm chí còn không có hợp đồng quảng cáo mới nào hậu ly hôn.

Cô cũng tạo được dấu ấn nhất định khi có sự chuyển mình trong hình ảnh. Triệu Lệ Dĩnh không còn đóng khung bản thân trong các bộ phim cổ trang, mà hướng tới dòng phim tâm lý xã hội như phim Hạnh Phúc đến Vạn gia, Ai là hung thủ, Dã man sinh trưởng và sắp tới là bom tấn Dữ phượng hành.

Gần đây, một số phương tiện truyền thông đồn thổi hình ảnh xuất hiện của Phùng Thiệu Phong. Hôm đó Phùng Thiệu Phong đã dự tiệc tối với đạo diễn và các nhà làm phim vào lúc nửa đêm, chắc hẳn anh đã cạn kiệt tài nguyên từ lâu. Khi bước ra cửa sau bữa ăn tối, Phùng Thiệu Phong hơi loạng choạng, có vẻ như đang trong cơn say.

Trong ảnh Phùng Thiệu Phong liên tục nắm tay đạo diễn. Khi đạo diễn chuẩn bị rời đi, Phùng Thiệu Phong lại kéo lại, sau đó tiếp tục thảo luận điều gì đó, vẻ mặt của anh có vẻ hơi khiêm tốn. Nhiều người đặt dấu hỏi: Liệu phải chăng tài tử đang nhờ mối quan hệ để xin tài nguyên? Kể từ sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong xuông dốc không phanh.

Phùng Thiệu Phong nửa đêm say khướt, nắm tay đạo diễn xin tài nguyên. Ảnh: Internet

Chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh đang giảm phong độ đến vậy? Ảnh: Internet

Tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Cặp đôi kết thúc cuộc hôn nhân chỉ sau hơn 2 năm về chung một nhà. Cho tới tận bây giờ, netizen vẫn mong ngóng cặp đôi có thể quay về bên nhau.

Thười gian gần đây, truyền trông Trung Quốc bất ngờ tiết lộ tình tiết cực hot về cặp đôi từng đình đám Cbiz. Nguồn tin cho biết, hiện giờ, Phùng Thiệu Phong đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Nam diễn viên vẫn tha thiết được tái hợp với vợ cũ.

Tuy nhiên, chi tiết mà netizen bất ngờ hơn chính là việc Phùng Thiệu Phong suy sụp, khóc lóc thổ lộ với vợ cũ: "Anh đã yêu em bằng mọi giá thế mà em lại tàn nhẫn như vậy". Thế nhưng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của chồng cũ.

Chia sẻ về lý do không quay lại với Phùng Thiệu Phong, nàng "Sam Sam" cho rằng dù cô và chồng cũ có "gương vỡ lại lành" thì tình cảm vẫn có vết xước.

Và ở thời điểm hiện tại, cô cảm thấy mình và chồng cũ thích hợp làm bạn bè, đồng nghiệp hơn là vợ chồng. Đồng thời, Triệu Lệ Dĩnh cũng bày tỏ mong muốn cả hai sẽ giữ được mối quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con chung là bé Tưởng Tưởng.