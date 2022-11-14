'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua

Sao quốc tế 14/11/2022 10:18

Hình ảnh Trần Kiều Ân trên tay phì phèo điếu thuốc không còn xa lạ, nữ thần tượng trước và sau ống kính là 2 con người hoàn toàn khác nhau.

Mới đâu, tay săn ảnh nổi tiếng Cát Tư Tề livestream trò chuyện với cư dân mạng, đồng thời hé lộ đời sống riêng tư của Trần Kiều Ân.

Cát Tư Tề chia sẻ Trần Kiều Ân là một người nghiện thuốc lá nặng. Trước đây khi cô ở khách sạn, nhân viên dọn phòng cho biết căn phòng nữ diễn viên ở nồng nặc mùi khói thuốc và tàn thuốc vương vãi đầy mặt đất.

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 1
Trần Kiều Ân phì phèo điếu thuốc trên tay. Ảnh: Internet

Họ Cát còn ẩn ý: "Trần Kiều Ân trước và sau máy quay là hai người khác nhau", song anh không tiết lộ thêm chi tiết.

Trong nhiều năm qua, Trần Kiều Ân gắn với hình ảnh không mấy đẹp đẽ khi thường xuyên bị bắt gặp hút thuốc. Cư dân mạng nhận xét tư thế hút thuốc lá của nàng "Đông Phương Bất Bại" rất điêu luyện. Thậm chí cô còn bị chụp ảnh tại khu vực cấm hút thuốc. 

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 2
'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 3
'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 4
'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 5
Nữ diễn viên thường bị bắt gặp hút thuốc, uống rượu. Ảnh: Internet

Hồi tháng 1/2018, Trần Kiều Ân từng vướng phải bê bối lái xe khi say xỉn. Vụ việc này khiến nữ diễn viên bị triệu tập tới Sở cảnh sát. Sau, "Nữ thần hack tuổi" bị phạt 60 giờ làm việc công ích với thời hạn 1,5 năm. Scandal lái xe khi say xỉn ảnh hưởng nặng nề tới sự nghiệp của Trần Kiều Ân. Nó khiến nữ diễn viên mất đi vai chính trong một dự án phim lớn.

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 6

Hình ảnh Trần Kiều Ân hút thuốc và uống rượu vấp phải nhiều tranh cãi. Dân mạng Trung Quốc trách mắng nữ diễn viên không biết giữ gìn hình ảnh. Cô có thể trở thành tấm gương xấu, khiến fan nhỏ tuổi học theo những điều không hay. 

Trong khi đó, fan Trần Kiều Ân cho rằng dù là ngôi sao, cô vẫn cần có những cuộc vui chơi như người thường. Nữ diễn viên cần có thời gian thư giãn, "quẩy" nhiệt tình cùng người yêu và bạn bè. Đó là nhu cầu cần thiết của mỗi người. Fan "Nữ thần hack tuổi" để lại nhiều bình luận bênh thần tượng bất chấp.

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 7
'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 8

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm... 

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân nghiện thuốc lá nặng nhiều năm qua - Ảnh 9
Trần Kiều Ân và chồng. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên đăng ký kết hôn với thiếu gia Alan vào cuối tháng 3/2022. Cô chưa tổ chức hôn lễ vì dịch Covid-19. Cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên và chồng kém 9 tuổi rất ngọt ngào. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh chung của hai người, những hành động lãng mạn họ dành cho nhau. Cuộc sống của Trần Kiều Ân cũng nhiều màu sắc, trẻ trung và vui tươi hơn khi có sự xuất hiện của Alan.

Vừa qua, khi được hỏi về kế hoạch sinh con cho Alan, nữ diễn viên nổi tiếng thẳng thắn bày tỏ, cô và Alan đang hạnh phúc nhưng việc có con không phải là ưu tiên số một của họ lúc này. Vợ chồng cô muốn thuận theo tự nhiên. 

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