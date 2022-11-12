Diễn viên đóng Bạch Long Mã tên là Vương Bá Chiêu , tuy cảnh diễn của ông không được nhiều như Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Trì Trọng Thuỵ nhưng nam diễn viên cũng đã gây dựng được dấu ấn riêng cho vai diễn của mình nhờ ngoại hình điển trai và phong thái lịch lãm. Vương Bá Chiêu được coi là người đẹp trai nhất trong cả dàn diễn viên Tây Du Ký năm ấy.

Tây Du Ký phiên bản 1986 luôn là những ký ức tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Nhắc đến đồ đệ của Đường Tam Tạng, mọi người chỉ nhớ đến Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh mà quên mất một nhân vật cũng rất quan trọng trên con đường sang Tây Thiên thỉnh kinh – đó là Bạch Long Mã .

Lúc đó có lẽ để tránh áp lực dư luận, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong đã đến bệnh viện thăm Vương Bá Chiêu, đồng thời xin lỗi vì sự việc đáng tiếc. Sự việc cũng nhanh chóng nguội lạnh sau khi ngôi sao Tây Du Ký quyết định rời khỏi làng giải trí.

Tuy nhiên sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao Tây Du Ký lại vấp phải nhiều biến cố, đặc biệt là sự việc chấn động vào năm 2005. Khi tham gia phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Vương Bá Chiêu được cho là đã vướng phải tranh cãi với Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong. Theo Sohu, vì một chuyên viên trang điểm mà các diễn viên xảy ra tranh chấp. Sau đó "Bạch Long Mã" bị Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong cố ý đánh trọng thương trong một cảnh phim.

Về sau Vương Bá Chiêu đã về lại quê hương Nam Kinh và mở một cửa hàng rau quả, sinh sống qua ngày trong yên bình.

Đời sống tình cảm của chàng "Bạch Long Mã" cũng không hề suôn sẻ. Vương Bá Chiêu lập gia đình năm 26 tuổi, vợ ông là diễn viên Ân Tần. Đây là cuộc hôn nhân để lại cho ông nhiều nỗi buồn, khiến tài tử không thể nào quên.

“Chúng tôi kết hôn còn trẻ nhưng cả 2 luôn yêu thương nhau, biết lo nghĩ chuyện tương lai. Vì tôi là con một nên mẹ đã gây áp lực phải sớm sinh con.

Tuy nhiên, Ân Tần cả 6 lần mang thai đều bị sảy vì mải mê làm việc. Tôi vì chán nản và dưới sức ép của gia đình đã quyết định ly hôn cô ấy. Đây là một sai lầm khiến tôi không thể nào bù đắp”, ông trải lòng về người vợ đầu tiên của mình.

Bước qua một cuộc hôn nhân, Bá Chiêu sang Mỹ sinh sống và tái hôn cùng một nữ doanh nhân khác. Dù có với nhau một cậu con trai nhưng khoảng cách 2 bên ngày càng rõ rệt khi người phụ nữ kia không ngừng bắt ép tài tử nghỉ việc để ở nhà chăm con. Cả 2 quyết định thuận tình ly hôn vì không thể hàn gắn những mâu thuẫn.

Năm 2008, Vương Bá Chiêu kết hôn với Bách Kinh Mai. Cả 2 vợ chồng dù không có con nhưng hạnh phúc, thấu hiểu nhau.

Mỗi ngày, Bá Chiêu đến cửa hàng làm việc, bà xã ở nhà nấu ăn đợi chồng về dùng. 2 vợ chồng cùng chia sẻ thú vui viết thư pháp, thưởng trà đạo. “Cuối cùng tôi chỉ nói rằng Ông Trời đã không bạc đãi mình. Chúng tôi không giàu có hơn ai, nhưng đổi lại có cuộc sống bình yên sau bao nhiêu bão táp. Như vậy thì còn mong mỏi gì hơn!”, cựu diễn viên chia sẻ.