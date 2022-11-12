Lưu Đức Hoa và 'ông hoàng điện ảnh' Ngô Kinh đóng phim bom tấn, hứa hẹn 'oanh tạc' mùa tết 2023

Hai ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ sẽ bắt tay nhau trong bộ phim bom tấn "Lưu lạc địa cầu 2", dự kiến ra mắt vào Tết âm lịch 2023.

Ngày 12/11, Sina đưa tin đoàn phim Lưu lạc địa cầu 2 họp báo, quảng bá dự án tại Hạ Môn (Trung Quốc). Sự kiện có sự tham dự của Lưu Đức Hoa, Ngô Kinh, Lý Tuyết Kiện, đạo diễn Quách Phàm.

Trong buổi họp báo, Lưu Đức Hoa tiết lộ anh vào vai nhà khoa học. Dự án giúp anh hoàn thành mơ ước tham gia phim viễn tưởng từ thập niên 1990. Tài tử nói: "Từ lúc quay xong phim đến nay, tôi dường như còn chưa tỉnh giấc mơ, hình như tôi vẫn còn là nhà khoa học".

Nam diễn viên Lưu Đức Hoa chia sẻ khó khăn trong quá trình quay phim: "Trong quá trình quay tôi phải cố gắng không để bộ đồ đè nặng, làm đau thắt lưng. Trang phục có nhiều chỗ cứng khó xoay người hay di chuyển, nếu ngứa ngáy cũng không thể gãi". Bên cạnh đó, nhân vật Lưu Đức Hoa còn đeo kính cận khiến không thể nhìn rõ mọi thứ.

Ngô Kinh (trái) và Lưu Đức Hoa ở sự kiện. Ảnh: Mtime

Ngô Kinh cho biết khâm phục sự chuyên nghiệp, cố gắng của Lưu Đức Hoa. "Tôi cứ nghĩ bộ đồ du hành vũ trụ hơn 30 kg mình mặc đã là rất vất vả. Đến khi nhìn sang thấy anh Lưu Đức Hoa phải mặc bộ đồ lặn 'nặng đô' đến tận 50 kg kia, tôi bỗng dưng thấy mình sướng và nhẹ nhõm hơn hẳn", sao võ thuật hài hước chia sẻ.

Ngoài gánh nặng thể chất, Lưu Đức Hoa cho biết anh phải đeo kính cận nặng. Vì vậy, khi quay phim, anh gần như không thể nhìn rõ mọi thứ.

Lưu lạc địa cầu 2 được kỳ vọng vượt thành tích của phần một - từng khuynh đảo phòng vé mùa Tết 2019, với doanh thu 700 triệu USD. Phim ăn khách thứ năm lịch sử phòng vé Trung Quốc.

Đạo diễn Quách Phàm cho biết nếu phần hai thành công, êkíp tiếp tục làm phần ba, với mong muốn xây dựng "vũ trụ điện ảnh" về Lưu lạc địa cầu. Phim cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Lưu Từ Hân, lấy bối cảnh thế giới năm 2075, khi mặt trời sắp bị hủy diệt, Trái đất không còn là nơi sinh tồn của con người. Nhân loại tìm các phương án để đưa địa cầu ra khỏi hệ mặt trời.

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