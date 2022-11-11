Tài tử Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, tin đồn yêu đương khó chối cãi?

Theo đó, trên trang cá nhân Diệp Kha đã đăng loạt ảnh đi xem triển lãm nghệ thuật. Đáng chú ý, cô có ảnh chụp chung với bạn thân Du Mật, mà người này trước đó cũng chia sẻ ảnh chụp cùng Huỳnh Hiểu Minh.

Ngày 11/11, trang 163 đưa tin Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã tới Hội chợ Nghệ thuật Thượng Hải để xem triển lãm cùng người mẫu Diệp Kha .

Ngoài ra, 163 bình luận: "Việc bạn của Diệp Kha đăng ảnh chụp cùng Huỳnh Hiểu Minh lên mạng không khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này', giúp bạn mình khéo léo công khai tình cảm với nam diễn viên".

Theo 163, hình ảnh Du Mật đăng tải vô tình tiết lộ nam diễn viên và bạn gái tin đồn tới triển lãm cùng nhau. Huỳnh Hiểu Minh sẵn lòng chụp ảnh với bạn bè của Diệp Kha, nhưng không có ảnh chụp với người tình tin đồn vì anh chưa muốn công khai tình cảm.

Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đã nhiều lần vướng tin hẹn hò, thậm chí còn trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Dẫu ầm ĩ, tài tử Thần điêu đại hiệp vẫn không thừa nhận chuyện tình cảm.

Theo 163, có thể Huỳnh Hiểu Minh rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với Angelababy. Trước đó, nam diễn viên bị chê vì thường xuyên có những câu nói yêu thương, hành động chiều chuộng dành cho bà xã. Đến khi họ đường ai nấy đi, dư luận lại chê cười với những cử chỉ thể hiện tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh.

Anh và vợ cũ, Angelababy, công khai quan hệ năm 2014, kết hôn ngày 27/5/2015, tổ chức đám cưới ngày 8/10 cùng năm. Họ đón con trai Tiểu Bọt Biển chào đời hôm 17/1/2017. Sáng 28/1/2022, họ tuyên bố "đường ai nấy đi". Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, thủ tục ly hôn được giải quyết nhanh gọn do cả hai không có tranh chấp về tài sản. Trước đó, hai diễn viên đã có thời gian dài không tương tác với nhau.

Bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh được nhận xét có ngoại hình giống Angelababy. Ảnh: Internet

Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha bị nghi ngờ hẹn hò từ tháng 2. Hồi tháng 7, nam diễn viên còn tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Tài tử Thần Điêu Đại Hiệp được cho là rất yêu chiều kiều nữ, không chỉ tặng túi xách hàng hiệu, tổ chức tiệc đẳng cấp, họ còn cùng nhau chơi game online, đi du lịch. Khi Huỳnh Hiểu Minh đóng phim, Diệp Kha tới phim trường thăm anh.

Được biết, Diệp Kha tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, từng là hoa khôi của trường. Năm 2020, cô vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Cô hiện là một người nổi tiếng trên mạng với thương hiệu riêng và thường bán hàng trên các nền tảng xã hội. Theo Sohu, cô được biết đến như một nữ doanh nhân Thâm Quyến có thực lực, tài năng và sắc đẹp. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.