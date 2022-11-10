Châu Kiệt Luân tìm trường cho con gái ở Úc, hé lộ mức học phí gây 'choáng'

"Ông hoàng nhạc pop châu Á" không ngại bỏ ra số tiền lớn để đầu tư vào việc học hành của ái nữ.

Mới đây, truyền thông đưa tin, Châu Kiệt Luân hiện đang ở Úc và nam ca sĩ đang đăng ký cho con gái đầu lòng học ở trường Brisbane Girls Grammar. Đây là một trường nữ sinh tư thục, hiện đứng thứ hai tại Úc. Được biết, ngôi trường này có mức học phí vô cùng đắt đỏ, vào khoảng 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) cho một năm. Theo nhiều nguồn tin cho biết, không chỉ yêu cầu về tài chính mà ngôi trường này còn xem xét kỹ năng lực học tập của các học sinh. Chính vì vậy, để được nhận vào trường Brisbane Girls Grammar theo nhiều người nhận xét là vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, việc con gái "ông hoàng Cbiz" có thể theo học tại đây theo đánh giá gần như là chắc chắn. Châu Kiệt Luân rất nổi tiếng tại Úc, năm sau anh sẽ tiếp tục tổ chức buổi hòa nhạc tại Sydney (Úc). Cả nhà vợ của nam ca sĩ hiện sống ở thành phố Brisbane. Sau khi kết hôn với Côn Lăng, Châu Kiệt Luân năm nào cũng đưa vợ con về Úc thăm nhà ngoại vào dịp Giáng sinh, Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ hè.

Bé Hathaway là con đầu lòng của Châu Kiệt Luân và người mẫu Côn Lăng. Cô bé chào đời vào trung tuần tháng 7/2015. Hai vợ chồng thường chia sẻ ảnh đáng yêu của con lên mạng xã hội. Khi con gái chào đời Châu Kiệt Luân sáng tác ca khúc Tình nhân kiếp trước để dành tặng cô bé. Nam ca sĩ còn tiết lộ 4 tháng tuổi con gái đã biết ê a theo điệu nhạc. Theo lời nam ca sĩ, tên của em bé là viết tắt của câu nói “Hannah làm tan chảy trái tim Jay” (Hannah thaws Jay). Bạn bè tiết lộ Châu Kiệt Luân rất yêu thương con gái: "Châu Kiệt Luân thiếu thốn tình cảm cha từ nhỏ, anh ấy luôn muốn con gái sẽ có cuộc sống khác mình, thật sự hạnh phúc. Vì thế, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì con" - nguồn tin cho biết trên Sina. "Ông hoàng nhạc pop" và người mẫu Côn Lăng hẹn hò từ khi cô mới 17 tuổi. Sau thời gian tìm hiểu, họ kết hôn vào năm 2015. Cặp đôi từ những ngày đầu quen nhau đến khi về chung một nhà nhận không ít sự bàn tán từ dư luận. Trong khi Châu Kiệt Luân là sao hạng A, sở hữu danh tiếng, sự nghiệp hàng đầu, Côn Lăng lại chỉ là người mẫu trẻ và kém anh tới 14 tuổi. Tuy nhiên, cả hai vượt qua những thị phi và xây dựng tổ ấm viên mãn với 3 người con, 1 trai và 2 gái. Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca sĩ tên tuổi của làng nhạc Hoa ngữ với danh xưng "Ông hoàng nhạc pop" xứ Đài. Anh có khả năng sáng tác, hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ. Bên cạnh âm nhạc, Kiệt Luân còn tham gia đóng phim và lưu dấu ấn qua Hoàng kim giáp, Tô Khất Nhi... Hơn 10 năm qua, anh nhiều lần trong top 3 danh sách sao kiếm tiền nhiều, theo thống kê của Forbes. Hiện Châu Kiệt Luân sở hữu khối tài sản khổng lồ 330 triệu USD (hơn 7,7 nghìn tỉ đồng).

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