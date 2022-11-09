Chồng cũ Từ Hy Viên bật khóc trên livestream vì nhớ hai con

Sau khi nói những lời này, mắt anh thêm đỏ, giọng khàn đi, anh quay đi giấu nỗi xúc động. Doanh nhân sau đó tâm sự, con gái không còn là bé gái bé bỏng ngày nào vì giờ đã cao hơn 1,5 m.

Mới đây, doanh nhân Uông Tiểu Phi có buổi livestream trên trang cá nhân. Anh bộc bạch nỗi nhớ con: "Mỗi ngày, khi nghĩ đến bé Uông Hy Nguyệt, tôi đều nhìn lên những đám mây trên bầu trời. Tôi cảm thấy như con gái đang nhìn tôi".

Trên sóng trực tuyến, Uông Tiểu Phi đồng thời cảm ơn Từ Hy Viên và Koo Jun Yup ( DJ Koo ) đã thay anh chăm sóc, dạy bảo hai con. Động thái này của Tiểu Phi cho thấy mối quan hệ giữa anh và Đại S đã không còn căng thẳng như trước.

Uông Tiểu Phi cho biết không gặp con suốt hơn một năm qua, kể từ khi về Bắc Kinh làm ăn và rạn nứt hôn nhân với Từ Hy Viên .

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên. Ảnh: Internet

Trước đó, Uông Tiểu Phi trách móc vợ cũ cản trở anh chăm sóc hai con. Doanh nhân cho biết đã nhiều lần thương lượng với Từ Hy Viên về việc đưa hai con sang Bắc Kinh vào mùa hè nhưng không được chấp nhận.

Thậm chí khi Từ Hy Viên kết hôn với DJ Koo, Uông Tiểu Phi tuyên bố cấm hai con gọi nam ca sĩ Hàn Quốc là cha. Anh từng muốn kiện Từ Hy Viên, yêu cầu tòa án phân lại quyền nuôi dưỡng các con.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết hôn bằng một đám cưới xa hoa ở Tam Á vào năm 2011, sau khi tình cờ gặp nhau và trúng tình yêu sét đánh trong một bữa tiệc năm 2010. Truyền thông Đài Loan khi đó đưa tin, cặp đôi chỉ gặp nhau 4 lần là quyết định làm đám cưới. Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên lần lượt sinh hai con một trai, một gái.

Do tính chất công việc, Uông Tiểu Phi buộc phải ở Bắc Kinh, trong khi Hy Viên xa lạ với sự hào nhoáng của thành phố này. Từ khi Hy Viên đưa con về Đài Loan sống, mối quan hệ giữa vợ chồng bị rạn nứt. Cuối năm 2021, cặp đôi chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi".

Nữ minh tinh "Vườn sao băng" và chồng mới. Ảnh: Internet

Từ Hy Viên nhanh chóng tái hôn với DJ Koo vào tháng 3/2022. Chồng mới Từ Hy Viên là mối tình cách đây 24 năm của người đẹp. Họ liên lạc trở lại từ cuối năm ngoái sau khi nữ diễn viên ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi. Chỉ sau vài tháng trò chuyện, hàn gắn tình cảm, Từ Hy Viên đồng ý làm vợ Koo Jun Yup.

Còn Uông Tiểu Phi hiện hẹn hò người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh nhưng không công khai mối quan hệ. Cuộc tình của họ vướng nhiều ồn ào khi doanh nhân bị tố ngoại tình với Trương Dĩnh Dĩnh trong thời gian vẫn còn là chồng Từ Hy Viên.