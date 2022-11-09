'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm bị bạn trai cũ lợi dụng tình cảm để lừa tiền?

Chuyện tình giữa Cảnh Điềm và nam thần bóng bàn Trương Kế Khoa chỉ kéo dài được một năm trước khi "đường ai nấy đi".

Cảnh Điềm và ngôi sao bóng bàn Trương Kế Khoa thông báo hẹn hò từ tháng 3/2018 sau khi bị bắt gặp hôn nhau trong xe hơi. Họ được coi là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ khi Cảnh Điềm là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" còn Trương Kế Khoa là ngôi sao bóng bàn nổi tiếng nhất Trung Quốc, sở hữu ngoại hình điển trai như tài tử điện ảnh. Tuy nhiên giữa năm 2019, cộng đồng mạng và truyền thông Trung Quốc tỏ vẻ tiếc nuối khi nam thần bóng bàn Trương Kế Khoa xác nhận chia tay nữ diễn viên xinh đẹp Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm và ngôi sao bóng bàn Trương Kê Khoa chia tay sau 1 năm hẹn hò. Ảnh: Internet Mới đây, blogger nổi tiếng A Fei hé lộ nguyên nhân khiến chuyện tình giữa Cảnh Điềm và vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa tan vỡ. Theo A Fei, Cảnh Điềm rất muốn kết hôn song Trương Kế Khoa lại chưa sẵn sàng. Ngoài ra, thói đam mê cờ bạc là nguyên nhân chính khiến cho Cảnh Điềm nói lời chia tay Trương Kế Khoa. Blogger A Fei tiết lộ, nam vận động viên Trương vay rất nhiều tiền từ Cảnh Điềm và lấy lý do để mua nhà tân hôn. Soái ca làng bóng bàn "nợ như chúa chổm" khi cờ bạc tại nước ngoài nên thường vay tiền bạn gái để trả nợ. Một người bạn gái cũ khác trong ngành giải trí của Trương Kế Khoa cũng là nạn nhân tương tự.

Cảnh Điềm khó chịu ra mặt khi bạn trai vướng vào cờ bạc, nhưng vì yêu say đắm, cô vẫn giúp bạn trai trả nợ nhiều lần. Tuy nhiên, một lần khác, Cảnh Điềm từ chối đưa tiền cho Kế Khoa. Tay vợt điển trai đã chuyển sang lừa gạt bố mẹ của bạn gái khi nói rằng cần tiền để mua một ngôi nhà cho cuộc sống hôn nhân. Blogger tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc tình của Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa đổ vỡ. Ảnh: Internet Sau khi thông tin lan tràn trên mạng xã hội, phía phòng làm việc của Trương Kế Khoa đã có thông báo chính thức phủ nhận sự việc. Trong văn bản, phòng làm việc nhấn mạnh mọi tin đồn liên quan đến Trương Kế Khoa trên internet là sai sự thật, đồng thời yêu cầu blogger A Fei xóa video. Trương Kế Khoa sinh năm 1988 là một trong số những tay vợt bóng bàn nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Tay vợt 8x từng giữ ngôi số 1 thế giới vào năm 2012, giành 3 HCV Olympic và 7 HCV thế giới. Tuy nhiên tuổi tác, chấn thương cùng những bê bối đời tư khiến sự nghiệp của Kế Khoa đi xuống nhanh chóng và dần rút khỏi các giải đấu lớn quốc tế từ năm 2019. Anh dần lấn sân sang lĩnh vực giải trí nhờ tên tuổi nổi tiếng cùng gương mặt điển trai. Cảnh Điềm sinh năm 1988, được mệnh danh là "mỹ nữ Bắc Kinh" với nhan sắc xinh đẹp vượt trội. Đời tư của cô rất bí ẩn, được coi là thiên kim tiểu thư có cha làm chính trị. Trương Kế Khoa là người tình đầu tiên mà Cảnh Điềm công khai quan hệ yêu đương.

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