Em gái phủ nhận tin đồn Từ Hy Viên mang bầu ở tuổi 46

Trong bức ảnh, người đẹp Vườn Sao Băng mặc chiếc váy suông khá rộng cùng vòng 2 lớn bất thường. Nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn cô đang mang thai với DJ Koo.

Cách đây không lâu, hình ảnh Từ Hy Viên và ông xã DJ Koo đi ăn cùng bạn bè trở thành tâm điểm bàn tán.

Từ Hy Đệ nói chị gái hiện rất vui vẻ, ngày nào cũng cười nói rạng rỡ: "Chị ấy đang chìm đắm trong hạnh phúc. Mỗi lần chị ấy gặp gỡ mọi người, họ đều khen chị xinh đẹp hơn trước".

Mới đây, trả lời phỏng vấn truyền thông Đài Loan, MC Từ Hy Đệ khẳng định chị cô không có ý định kiếm con thêm nữa: "Chị gái tôi sao có thể? Sinh con nữa ư? Đứa con thứ hai là mua bằng cả sinh mệnh của chị ấy, bây giờ thì chị ấy chỉ cần tận hưởng cuộc sống mà thôi".

Nữ minh tinh "Vườn sao băng" đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng mới. Họ không có ý định sinh con khi Từ Hy Viên đã 46 tuổi. Ảnh: Vogue

Trước đó, trên Sent, Từ Hy Viên cho biết dù cô nhanh chóng quyết định tái hôn chỉ sau vài lần liên lạc lại với DJ Koo, nữ diễn viên vẫn đưa ra những yêu cầu về cuộc sống hôn nhân mới. Trong đó, Từ Hy Viên khẳng định sẽ không tiếp tục sinh con do tuổi tác đã lớn và những tổn thương về mặt sức khỏe mà cô từng gánh chịu. Cô cũng không cần hôn lễ hoành tráng hay nhẫn cưới đắt đỏ mà muốn tận hưởng tình yêu, sự chăm sóc đơn giản.

Trong quá khứ, vì muốn sinh con cho chồng cũ Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên phải đánh đổi sức khỏe của mình. Nữ diễn viên từng suýt chết khi sinh con trai thứ 2 vì chứng bệnh động kinh. Dù đã vượt qua “cửa tử”, đến nay Từ Hy Viên phải uống thuốc đều đặn để bệnh không tái phát.

Từ Hy Viên còn gặp vấn đề mất kiểm soát cân nặng. Sau một năm, cô vẫn không thể xuống cân, luôn trong tình trạng phù nề như khi mang bầu những tháng cuối. Cô từng bị gọi là "bác gái 80 kg". Đại S năm nay đã 46 tuổi, việc mang thai đối với cô là thách thức lớn.

Từ Hy Viên và DJ Koo bất ngờ thông báo kết hôn hôm 8/3, sau khi nối lại quan hệ từ năm ngoái. Mối tình của họ gây ồn ào trên truyền thông suốt từ đầu năm tới nay.

Nữ diễn viên 46 tuổi không ngại chia sẻ về cuộc hôn nhân thứ hai với tờ Vogue: "Tôi từng sống trong sợ hãi, nhưng sau khi kết hôn với anh Koo, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc mà mình chưa bao giờ tưởng tượng được. Đôi khi thức dậy giữa đêm, tôi nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng chỉ cần chạm vào cái đầu trọc của anh ấy, tôi biết đây là sự thật”.

Từ Hy Viên từng có hôn nhân kéo dài 10 năm với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Thời điểm cả hai công khai ly hôn, Uông Tiểu Phi bị tố ngoại tình, coi thường vợ.

DJ Koo tỏ ra tự hào về người bạn đời. Anh nói trong mắt mình, Từ Hy Viên vẫn là cô gái bé nhỏ của 24 năm trước. "Tôi yêu Từ Hy Viên hơn cả bản thân. Cô ấy là nữ thần may mắn của tôi. Tôi thấy biết ơn vì đã được gặp lại nhau. Cô ấy giúp tôi tìm lại ý nghĩa cuộc sống", anh thổ lộ.