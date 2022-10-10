Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng

Sao quốc tế 10/10/2022 10:18

Chia sẻ của DJ Koo cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên người đẹp xứ Đài - Từ Hy Viên.

Mới đây, DJ Koo (Koo Jun Yup) được mời tham dự Tuần lễ thời trang Đài Bắc. Ngôi sao 53 tuổi diện trang phục cá tính, bảnh bao. Nhiều cư dân mạng nhận xét DJ Koo có vẻ ngoài rất phong độ và trẻ trung.

Chia sẻ với truyền thông, DJ Koo ngại ngùng cho biết anh và bà xã Từ Hy Viên hôn nhau mỗi ngày, đó là cách thể hiện tình cảm giữa 2 người.

"Từ Hy Viên sẽ hôn tôi và sau đó mới đi chơi. Hiện tại tôi rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc", DJ Koo nói.

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng - Ảnh 1
Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng - Ảnh 2
DJ Koo nói vợ chồng anh hôn nhau mỗi ngày. Ảnh: Internet

Anh chia sẻ thêm mỗi ngày khi định ra ngoài, bà xã sẽ là người giúp anh lựa chọn đồ để mặc, giúp anh không mất nhiều thời gian. DJ Koo cũng rất tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Từ Hy Viên, rất thích các trang phục do cô lựa chọn.

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng - Ảnh 3
Từ Hy Viên đang có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên DJ Koo. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Từ Hy Viên xác nhận kết hôn với nam ca sĩ người Hàn Quốc Koo Jun Yup từ tháng 3 vừa rồi. Cả hai lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ bởi Từ Hy Viên mới ly hôn vào cuối năm 2021. 

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên từng có chuyện tình ngắn ngủi vào năm 1998 nhưng hai người buộc phải chia tay vì Koo Jun Yup theo đuổi sự nghiệp. Sau 24 năm xa cách, họ tái hợp và quyết định tiến tới hôn nhân. 

Việc vội vàng tái hôn và thậm chí giữ kín thông tin tái hôn với người thân trong gia đình của Từ Hy Viên đã trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông Hoa ngữ suốt mấy tháng qua. Thông tin về hôn sự của cặp đôi được đánh giá là sự kiện hot nhất mạng xã hội Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2022, với hơn 2 tỷ lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Weibo. 

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng - Ảnh 4
Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng - Ảnh 5
Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng - Ảnh 6

Từ Hy Viên, sinh năm 1976, bước vào làng giải trí Hoa ngữ từ năm 18-19 tuổi khi thành lập nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ. Năm 2001, tên tuổi cô vụt sáng khắp châu Á với vai Sam Thái trong bộ phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan. Từ khi kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, cô ngừng đóng phim để sinh con, chăm lo gia đình.

Dù tên tuổi đang "nóng" lên nhờ việc tái hôn nhưng Từ Hy Viên không có ý định trở lại làng giải trí mà muốn làm hậu phương giúp chồng gây dựng sự nghiệp tại Đài Loan.

Chồng mới của cô - DJ Koo Jun Yup hiện là một ca sĩ, nhạc sĩ không còn quá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh từng là thành viên của một ban nhạc có tiếng ở châu Á những năm 90 nhưng hiện tại, anh chỉ làm DJ cho các hộp đêm và kinh doanh thời trang. Việc kết hôn với Từ Hy Viên giúp tên tuổi của Koo Jun Yup nóng lại và có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp. 

Từ Hy Viên từng có hôn nhân kéo dài 10 năm với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Thời điểm cả hai công khai ly hôn, Uông Tiểu Phi bị tố ngoại tình, coi thường vợ.

Vợ chồng Từ Hy Viên diện đồ ton sur ton, quấn quýt không rời trong buổi tiệc cùng bạn bè

Vợ chồng Từ Hy Viên diện đồ ton sur ton, quấn quýt không rời trong buổi tiệc cùng bạn bè

Mỹ nhân họ Từ tràn ngập hạnh phúc khi sánh bước cũng chồng. Khán giả chúc mừng cô đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

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