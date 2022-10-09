Cuộc đời thăng trầm của 'đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Lâm Tuấn Hiền

Sao quốc tế 09/10/2022 19:34

Lâm Tuấn Hiền từng là ngôi sao đắt giá bậc nhất TVB, được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam Hong Kong" trong thập niên 1980. Tài tử từng lâm cảnh phá sản, 2 lần đổ vỡ hôn nhân, hiện sống lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

Tài tử từng bỏ rơi Lưu Gia Linh, từ chối Lâm Thanh Hà

Lâm Tuấn Hiền sinh năm 1960 tại Hồng Kông. 10 năm đầu đời, ông sống trong nhung lụa vì bố từng làm nhân viên ngoại giao và doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, sau khi bố phá sản, Lâm Tuấn Hiền cũng rơi vào cảnh khốn khó, chạy ăn từng bữa.

Thuở bé, Lâm Tuấn Hiền là một cậu bé giỏi vận động nên không mặn mà với chuyện đèn sách. Ông lựa chọn đi theo con đường vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, từng tham gia rất nhiều trận đấu quốc tế. Đáng tiếc, nghề không chọn người, tốt nghiệp cấp 3 Lâm Tuấn Hiền buộc phải mưu sinh bằng những công việc khác như đưa thư, bán hàng, vẽ bản đồ...

Cuộc đời thăng trầm của 'đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Lâm Tuấn Hiền - Ảnh 1
Vẻ ngoài điển trai của Lâm Tuấn Hiền lúc còn trẻ. Ảnh: Internet

Sau này, bạn bè khuyên Lâm Tuấn Hiền nên gia nhập khóa huấn luyện của TVB, nếu không sẽ phí hoài vẻ điển trai nam tính. Thế là chàng trai 22 tuổi đăng ký dự thi, vượt qua hàng nghìn người khác để trở thành bạn chung khóa với Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì, Ngô Trấn Vũ, Âu Dương Chấn Hoa...

Nghệ sĩ này hoạt động dưới trướng TVB và góp mặt trong nhiều dự án ăn khách: Thần điêu đại hiệp (1983) của Lưu Đức Hoa - Trần Ngọc Liên, Lộc đỉnh ký (1984) của Lương Triều Vỹ, Tiếu ngạo giang hồ (1984) có Châu Nhuận Phát - Thích Mỹ Trân đóng chính…

Cuộc đời thăng trầm của 'đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Lâm Tuấn Hiền - Ảnh 2

Sau nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng trong showbiz, đến năm 1987, Lâm Tuấn Hiền đóng chính trong Bản sắc nam nhi, thành công vang dội của bộ phim chính thức mở ra thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên điển trai này. Mỹ nam sinh năm 1960 nhanh chóng trở thành tài tử đắt giá bậc nhất TVB và phủ sóng khắp màn ảnh với hàng loạt bộ phim ăn khách khác như: Hào tình, Danh môn, Cự nhân, Thượng Hải đại phong bạo, Đường Thái Tông Lý Thế Dân… Ngôi sao xứ Cảng thơm được săn đón đến mức có lúc góp mặt trong 9 bộ phim/năm.

Không chỉ tài năng, nam diễn viên còn sở hữu diện mạo điển trai. Khán giả Hong Kong còn rất yêu thích Lâm Tuấn Hiền thậm chí còn gọi anh là "đệ nhất mỹ nam của xứ Cảng Thơm". Vào thời điểm đó độ nổi tiếng của Lâm Tuấn Hiền còn vượt xa cả những cái tên như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa. Lâm Tuấn Hiền từng là tình trong mộng của rất nhiều ngôi sao nữ nổi tiếng trong giới giải trí trong đó có Lưu Gia LinhLâm Thanh Hà.

Cuộc đời thăng trầm của 'đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Lâm Tuấn Hiền - Ảnh 3

Lâm Tuấn Hiền từng hẹn hò với Lưu Gia Linh được 3 năm thì chia tay dù chuyện tình của họ từng được báo chí thời điểm đó hết lời ca ngợi. Lâm Tuấn Hiền từng có đoạn tình cảm với Lưu Gia Linh. Có thông tin năm đó Lâm Tuấn Hiền quá đẹp trai, quá nổi tiếng trong khi Lưu Gia Linh mới bước vào nghề, tên tuổi kém cỏi hơn hẳn nên cả hai thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn và cuối cùng quyết định đường ai nấy đi.

Ngoài ra, làng giải trí xứ Cảng còn truyền tai nhau câu chuyện Lâm Thanh Hà mê mệt vẻ điển trai của Lâm Tuấn Hiền. Vì quá thích chàng tài tử này mà Lâm Thanh Hà còn chủ động tỏ tình với ông nữa cơ. Đáng tiếc, Lâm Thanh Hà lại không phải là mẫu bạn gái mà Lâm Tuấn Hiền yêu thích nên ông đã từ chối thẳng thừng.

Phá sản, ly hôn và cô đơn tuổi xế chiều

Có thể nói sự nghiệp của Lâm Tuấn Hiền bắt đầu trượt dốc từ sau khi anh tách riêng công ty quản lý, tự mình lập nghiệp vì muốn tự do. Được biết, sau thời gian tự lập tập tành kinh doanh, Lâm Tuấn Hiền phá sản kéo theo gánh nặng nợ nần khổng lồ. Vì không thể chịu được cảnh sống túng thiếu, người vợ đầu của Lâm Tuấn Hiền đã quyết định mang theo con nhỏ ra đi khiến anh sống cảnh "gà trống nuôi con" một mình chăm lo con gái lớn Lâm Ngọc Vị.

Cuộc đời thăng trầm của 'đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Lâm Tuấn Hiền - Ảnh 4
Cuộc đời thăng trầm của 'đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Lâm Tuấn Hiền - Ảnh 5
Tài tử tóc bạc trắng ở tuổi 62 sau khi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Ảnh: Internet

Năm 2000, Lâm Tuấn Hiền kết hôn lần hai với Trần Chí Mẫn và có một con trai tên Selwyn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ sau hai năm chung sống. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ chính việc mải mê kinh doanh, chìm trong thất bại, thua lỗ là nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân của ông không hạnh phúc để rồi nam diễn viên chịu cảnh lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

Cuối cùng "đệ nhất mỹ nam Hong Kong" một thời chỉ còn là cái danh và nam tài tử cũng biến mất khỏi giới giải trí.

 

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