Sau 'Thỉnh Quân', Lý Thấm hé lộ những dự định tiếp theo trong sự nghiệp

Lý Thấm đã có những chia sẻ về dự định sắp tới của cô sau khi đóng xong "Thỉnh Quân" với Nhậm Gia Luân.

Bộ phim Hoa ngữ Thỉnh Quân (Thousand Years For You) kể về chuyện tình lãng mạn giữa Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) - chiến thần thời cổ đại nửa người nửa yêu bị phong ấn ngàn năm trong cổ mộ, một tên ác ma khó gần, trong nóng ngoài lạnh, có duyên tiền định với Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) - nữ thổ phỉ thời dân quốc. Cha nàng là một Tróc yêu sư (thầy bắt yêu) kỳ vọng trở thành đại đương gia của Thanh Tuyền Trại. Kiếp trước, nàng là một thần nữ, vô tình gặp Tướng quân chiến quốc Lục Viêm là chân mệnh thiên tử của đời mình, hai người vừa gặp đã yêu.

Thỉnh Quân nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi có sự tham gia của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân. Cùng với nam chính, cái tên Lý Thấm nhanh chóng leo lên vị trí những diễn viên hot nhất thời điểm này tại nhiều bảng xếp hạng lớn nhỏ. Mặc dù diễn xuất của Lý Thấm có nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận, tạo hình của cô trong Thỉnh Quân rất đẹp, nhất là ở tập cuối khi Lý Thấm diện trên mình trang phục tân nương. Sau Thỉnh Quân, Lý Thấm sẽ làm gì? Đó có lẽ là câu hỏi của nhiều khán giả yêu mến cô. Thật ra điều này cô đã từng tiết lộ, Lý Thấm sau mỗi dự án ghi hình, thường sẽ "lặn mất tăm" và nghỉ ngơi một thời gian dài. Có lẽ các fan của Lý Thấm cũng không lạ gì.

Nữ diễn viên tiết lộ, cô rất thích ăn lẩu bên gia đình và bạn bè, thời gian đóng phim bận rộn, chắc chắn Lý Thấm không thể làm được điều này. Ngoài ra Lý Thấm uống rượu cũng rất khá, cô sở hữu tửu lượng trên mức người thường một chút. Nói về ấn tượng với nhân vật Vu Đăng Đăng trong Thỉnh Quân, Lý Thấm từng cho biết: "Vì lớn lên bên cạnh một đám đàn ông, nên cô ấy luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi rất thương cho Đăng Đăng vì đó chỉ là vẻ ngoài của cô ấy mà thôi, Một cô gái còn trẻ, còn có những tâm sự của con gái mới lớn mà phải gánh vác bao nhiêu người, mà toàn là đàn ông vậy, thật sự hết sức đáng thương". Lý Thấm sinh năm 1990, bước chân vào ngành giải trí và được mọi người biết đến nhờ vào vai diễn Tiết Bảo Thoa trong Hồng lâu mộng năm 2008. Năm 2010, Lý Thấm được đề cử tranh giải Gương mặt mới xuất sắc nhất trong giải Điện ảnh Bách Hoa đại chúng lần thứ 31 nhờ vào phim Kiến đảng vỹ nghiệp. Cô nàng liên tiếp nhận nhiều vai diễn, nổi tiếng qua các tác phẩm như Sở Kiều Truyện, Nếu Như Yêu, Bầu Trời Được Bảo Vệ... Đặc biệt khi xuất hiện trong bộ phim Như Ý Truyện với vai diễn Hàn Hương Kiến, cô đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Qua nhiều năm bước chân vào showbiz, dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi nhưng Lý Thấm bằng sự nỗ lực đã nhận về yêu mến của công chúng.

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