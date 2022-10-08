Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di trở lại sau bê bối tình ái với 7 người

Sao quốc tế 08/10/2022 22:55

Trần Trinh Di được tạo điều kiện quay trở lại showbiz, nhưng vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội vì quá khứ tình ái bê bối của người đẹp này.

Ngày 8/10, truyền thông đưa tin á hậu Hong Kong 2020 Trần Trinh Di, quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau một thời gian vướng bê bối ngoại tình với 7 người đàn ông. Trong lần trở lại này, người đẹp tham gia vào bộ phim Trạng vương chi vương cùng Vương Hạo Tín, Diêu Tử Linh và Trương Đạt Minh.

Trên trang cá nhân, Trần Trinh Di đăng tải tạo hình mới của cô trong bộ phim Trạng vương chi vương. Hiện tại người đẹp đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim tại phim trường Hoành Điếm, Chiết Giang, Trung Quốc.

Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di trở lại sau bê bối tình ái với 7 người - Ảnh 1
Trần Trinh Di quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau bê bối tình ái với 7 người. Ảnh: Internet

Việc đài TVB nới lỏng lệnh cấm sóng cho Trần Trinh Di gây bức xúc dư luận Hong Kong. Khán giả chỉ trích nhà đài o bế nghệ sĩ đạo đức và nhân phẩm kém. Cư dân mạng phát động chiến dịch phản đối Trần Trinh Di trở lại ngành giải trí. Họ yêu cầu TVB lập tức chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên, đề xuất tước bỏ ngôi vị và tư cách á hậu Hong Kong của cô.

Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di trở lại sau bê bối tình ái với 7 người - Ảnh 2

Trước đó, Trần Trinh Di bị tố cáo vướng bê bối tình ái với 7 người, thậm chí với cả nữ trợ lý. Vào hồi cuối tháng 2/2022, tài tử TVB Chu Tử Dương - bạn trai cũ của Trần Trinh Di, tố cáo cô có đời sống tình ái phức tạp. Chia sẻ với truyền thông, Chu Tử Dương cho biết, Trần Trinh Di không thật lòng với ai. Á hậu Hồng Kông xây dựng nhiều mối quan hệ chỉ để lợi dụng người khác.

Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di trở lại sau bê bối tình ái với 7 người - Ảnh 3
Trần Trinh Di bị bạn trai cũ tố cáo đời sống tình ái hỗn loạn. Ảnh: Internet

Đời sống tình ái phóng đãng của Trần Trinh Di làm dấy lên làn sóng tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Công chúng cho rằng, nghệ sĩ thành danh từ đấu trường nhan sắc này ngày càng đi xuống về nhân phẩm, không phù hợp trở thành gương mặt đại diện cho nền nghệ thuật xứ Hương Cảng. 

Danh sách người tình của Trần Trinh Di gồm nam ca sĩ Lincoln - thành viên nhóm nhạc Birds of Paradise, diễn viên người mẫu Hoàng Tuấn Hào (từng là bạn trai của Hà Siêu Liên), nam diễn viên Lâm Chính Phong, người mẫu Hàn Quốc từng cộng tác với cô và nữ trợ lý của Hoa hậu Hong Kong 2016 Phùng Doanh Doanh.

Ngoài 5 người trên, Trần Trinh Di còn hẹn hò với Chu Tử Dương và một người bạn trai ngoài ngành tên Andy. Việc có mối quan hệ tình cảm với cùng lúc 7 người khiến Trinh Di bị truyền thông Hong Kong ví là "Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ".

Trước mục tiêu công kích của khán giả, á hậu Hong Kong sau đó lên tiếng xin lỗi, hủy bỏ toàn bộ lịch trình.

Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di trở lại sau bê bối tình ái với 7 người - Ảnh 4
Á hậu Hong Kong Trần Trinh Di trở lại sau bê bối tình ái với 7 người - Ảnh 5

Trần Trinh Di sinh năm 1996, có xuất thân gia thế. Cô giành vị trí á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020, sau đó ký hợp đồng với TVB. Nhà đài Hong Kong sắp xếp cho người đẹp tham dự nhiều sự kiện lớn để phủ sóng tên tuổi như Yan Oi Tong Charity Show, Gala Spectacular, Gia đình vui vẻ.

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